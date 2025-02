Waze améliore son interface avec une pointe d'IA

La dernière version de Waze apporte quelques nouveautés, notamment au niveau de son interface, qui gagne en simplicité et en réactivité. Elle s'offre même une petite dose d'IA pour analyser les habitudes du conducteur.

Lorsque Google a racheté Waze en 2013, de nombreux automobilistes craignaient que la célèbre application soit délaissée. Ou pire, qu'elle se fasse progressivement absorber par une autre application du géant américain, Maps. Plus d'un an après ce changement majeur de direction, les utilisateurs ont finalement été rassurés. La firme de Mountain View a en effet déployé plusieurs mises à jour permettant d'améliorer l'interface et de fluidifier son utilisation au cours de ces derniers mois. Et elle ne compte pas s'arrêter là, puisque nous avons le droit à une nouvelle mise à jour qui introduit un bouton de navigation rapide et réorganise certains éléments d'interface, comme le rapporte Auto Plus.

Nouveautés Waze : anticiper les habitudes des utilisateurs

La première nouveauté concerne les utilisateurs d'Apple CarPlay. Waze possède désormais un bouton, placé sur le côté de l'interface, permettant d'accéder à son domicile ou à son lieu de travail d'une simple pression de doigt, sans avoir à saisir manuellement sa destination. Un raccourci qui n'existait pas sur la version d'Apple CarPlay, bien qu'il s'agisse d'une fonction très appréciée. Ce bouton se situe juste au-dessus de l'option de recherche, elle-même déplacée vers l'interface principale, et n'apparaît que lorsque la navigation n'est pas activée.

Waze appartenant à Google, l'application a désormais droit à une petite dose d'intelligence artificielle afin de mieux analyser les habitudes de conduite des utilisateurs. L'application peut maintenant proposer des itinéraires adaptés en fonction de l'heure de la journée, des habitudes de chacun et du trafic analysé en temps réel. Par exemple, si une personne emprunte quotidiennement le même trajet pour aller au travail chaque matin, l'application lui suggèrera automatiquement l'itinéraire habituel dès son lancement aux horaires correspondants. Idem lorsque vient le moment de rentrer chez soi en fin de journée. Le but de cette nouveauté est vraiment d'anticiper les besoins des utilisateurs.

Enfin, la barre supérieure de l'application a eu droit à quelques changements. Ainsi, l'option de recherche et les emplacements favoris ont été déplacés et une nouvelle icône audio dédiée à la gestion des alertes sonores a été ajoutée en haut à droite, afin de pouvoir désactiver le son plus facilement pendant la navigation. Le but est de diminuer le nombre de manipulations nécessaires.