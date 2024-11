Voici les 10 villes de France où vous pouvez aller avec un train de nuit

Envie de voyager autrement, sans perdre de temps sur vos jours de vacances ? Essayez les trains de nuit qui circulent à nouveau en France ! Vous vous réveillerez au matin dans une autre ville après un voyage reposant.

Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, nous sommes nombreux à chercher des bons plans pour voyager à moindre coût. Si le train est le moyen de transport à privilégier par rapport à l'environnement et à la crise écologique que nous traversons, il comporte tout de même un inconvénient : le temps de trajet.

Et s'il est vertueux avec son faible impact carbone, le train impose un rythme plus lent, avec des trajets assez longs, ce qui s'avère être une véritable contrainte, alors que nos précieux jours de congé se comptent sur les doigts de la main. Pas question de perdre de temps ! Mais il existe une solution séduisante, capable de concilier mobilité et rapidité : les trains de nuit. Bien plus qu'un simple moyen de transport, ils permettent d'optimiser notre temps de transport, alliant l'utile – voyager – à l'agréable – dormir –, tout en respectant la planète.

Voyager la nuit, c'est monter dans un wagon en soirée et se réveiller le matin au cœur d'une nouvelle destination, prêt à profiter pleinement d'une nouvelle journée. Une solution idéale pour gagner du temps sans rogner sur ses jours de repos. Car on ampute pas une vraie journée en voyageant. En plus, cela permet d'économiser sur l'hébergement avec une nuit ou deux en moins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir disparu durant de longues années, les trains de nuit font un retour en force en France. Depuis quelques années, plusieurs lignes ont été réactivées ou créées, permettant de relier de nombreuses villes françaises en dormant.

Il existe actuellement huit lignes de train de nuit Intercités dans l'Hexagone, toutes au départ de la gare de Paris-Austerlitz : Paris/Albi, Paris/Aurillac, Paris/Briançon, Paris/Cerbère, Paris/Latour-de-Carol, Paris/Nice, Paris/Tarbes et Paris/Toulouse. Notons que, même si les trains partent uniquement de Paris, il est tout à fait possible les prendre en faisant une correspondance dans la capitale.

On trouve pas moins de dix destinations françaises emblématiques que l'on peut rejoindre en train de nuit. Ainsi, pour se rendre à Toulouse, il suffit de prendre un trajet direct depuis Paris Austerlitz (départ après 21 h 30) pour une arrivée à 6 h 30. Pour ceux qui sont un peu moins matinaux, il est également possible d'arriver à Nice à 9 h 26 pour profiter des joies du Sud, ou à Briançon, au cœur des Alpes, à seulement 8 h 35. Voilà qui laisse amplement le temps de profiter de la journée !

Il est également possible de découvrir, au petit matin, la belle ville d'Albi, dont l'imposante Cathédrale Sainte-Cécile, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, se situe à seulement 13 minutes à pieds de la gare. Autre possibilité : traverser l'authentique Carcassonne et la chaleureuse Perpignan pour arriver à Argelès-sur-Mer, en bord de Méditerranée, pour profiter du soleil. Le même trajet conduit à la cité thermale d'Ax-les-Thermes.

En partant à 20 h 51 de Paris, on peut aussi être à 9 h à la gare de Cannes et sur la Croisette pour un petit-déjeuner en terrasse ! Dans une autre ambiance, il est possible de rejoindre la ville de Lourdes, haut lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier. De même, Aurillac se situe à seulement 13 heures de trajet, qui passent vite lorsque l'on se laisse emporter au pays des songes. Enfin, il est possible de rejoindre Montpellier pour une exploration plus urbaine.

Et pour les voyageurs désireux d'aller encore plus loin, rappelons que le concept ne s'arrête pas aux frontières françaises. En Europe, les trains de nuit offrent aussi de belles perspectives d'évasion, avec des lignes qui relient la France à l'Italie (Paris - Venise), à l'Allemagne (Paris - Berlin) ou encore à l'Autriche (Paris - Vienne). L'occasion de franchir les frontières sans renoncer à sa conscience écologique !