Google Maps et Waze: de nouvelles fonctions en approche

Les outils de cartographie et de navigation de Google continuent d'évoluer. La firme se prépare à y déployer de nouvelles fonctions en tirant profit de l'IA maison, Gemini.

Pour Google, les services de cartographie et de navigation que sont Maps et Waze, ne sont pas anodins. La firme revendique ainsi plus de deux milliards d'utilisateurs. On comprend alors aisément pourquoi Google ne cesse de les améliorer. La vue immersive inaugurée lors de la conférence des développeurs Google I/O au printemps dernier prend de l'ampleur. Désormais, 150 autres villes peuvent en profiter. Et maintenant, c'est au tour de Gemini, l'intelligence artificielle maison, d'ajouter son grain de sel. L'IA qui s'installe progressivement dans tous les services et applis de Google fait son apparition dans Maps et sera déployée au cours des prochaines semaines tant dans l'appli Android que iOS.

© Google

Gemini dans Maps : pour quoi faire ?

Plutôt que de passer par le moteur de recherche global Google Search, il sera possible de mener des requêtes directement dans Google Maps en langage naturel. On pourra par exemple demander de trouver des activités intéressantes à faire dans les alentours. Maps va alors faire plusieurs propositions. Un appui sur l'une d'elle affichera sa fiche, comme dans le moteur de recherche, mais fournira aussi un résumé des avis rédigés par les clients. Il ne sera donc plus nécessaire de lire tous les avis, positifs ou négatifs, pour se forger une opinion. Par ailleurs, il sera aussi possible de demander directement à Gemini des précisions sur le lieu. S'il s'agit d'un restaurant par exemple, on pourra demander s'il y a également un espace bar. En se basant sur la fiche de l'établissement et les commentaires, Gemini pourra répondre sans que l'utilisateur n'ait à lire le descriptif complet.

© Google

Côté navigation, Maps évolue aussi et se rapproche encore un peu plus de Waze. Il marquera plus précisément les voies de circulation à emprunter pour tourner et permettra aussi de signaler des incidents (inondations, route impraticable, manque de visibilité, objet sur la voie, etc.). Enfin, il sera possible de viser directement un parking. Maps définira alors le trajet à pied pour se rendre ensuite au point de rendez-vous tout en permettant de retrouver votre voiture pour le retour bien entendu.

© Google

Waze plus simple à utiliser

Waze, l'appli de navigation pour la conduite qui compatibilise plus de 180 millions d'utilisateurs par mois, continue aussi d'évoluer en douceur. Parmi les nouveautés qui commencent à être déployées figure la signalisation d'incidents. Aujourd'hui, pour indiquer des pépins de circulation aux autres conducteurs, il faut en passer par des appuis multiples à l'écran pour choisir des icônes. Bientôt, Gemini prendra le relai. Il suffira d'appuyer sur un unique bouton et d'énoncer à l'oral le problème. Par exemple : " il y a un objet sur la route " ou encore " Embouteillage devant ". L'analyse vocale aidée par Gemini sera en mesure d'interpréter la commande et de la prendre en compte.

© Google

Un bon moyen de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Cette fonction est actuellement en cours de test auprès de plusieurs utilisateurs et sera déployée ultérieurement. Tout comme la signalisation des zones scolaires pour indiquer au conducteur de se montrer prudent lorsqu'il arrive à proximité d'un établissement autour duquel circulent beaucoup d'enfants.