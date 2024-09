Google Maps affiche désormais un avertissement pour signaler les faux avis

Pour lutter contre les faux avis qui polluent Maps, Google affiche maintenant un avertissement sur les pages des établissements concernés. L'entreprise met également en place plusieurs sanctions contre cette pratique.

Sur Google Maps, les avis permettent souvent aux utilisateurs de se renseigner sur les différents lieux et points d'intérêt avant de s'y rendre. Les plats de ce restaurant sont-ils bons ? Les chambres de cet hôtel sont-elles propres et confortables ? Ce musée est-il intéressant ? Les serveurs de ce bar sont-ils aimables ? Autant d'interrogations auxquelles les commentaires des autres clients et usagers permettent de répondre. En 2023, on comptait environ 20 millions de contributions par jour sur Maps et Search, en comptant les mises à jour des heures d'ouverture, les évaluations, les photos, les avis, les vidéos… Le problème est que ces commentaires et avis sont loin d'être fiables, malgré tous les efforts de la firme américaine.

Et avec des IA génératives comme ChatGPT mises à la disposition du grand public, ce n'est pas près de s'arranger ! Comme ces outils permettent de générer facilement du texte sur demande dans un langage naturel, ils sont très prisés pour écrire de faux avis à la chaîne : et pas seulement des positifs, ils peuvent également servir à critiquer les établissements concurrents. De nombreux sites ont même fait de cette tendance un véritable business en proposant la publication d'évaluations rédigées sur mesure moyennant finance. Aussi, pour essayer d'endiguer ce phénomène, Google affiche désormais un avertissement lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'une suppression de faux avis.

Faux avis Google : des avertissements sur les pages des établissements concernés

Comme le rapportent nos confrères de Search Engine Roundtable, Google a commencé à laisser des messages d'avertissement sur les pages Google Maps d'établissements ayant fait l'objet d'un retrait de certains avis jugés comme fallacieux : "De faux avis présumés ont récemment été supprimés de cet endroit".

Il s'agit d'une des nouvelles mesures que peut imposer Google. La firme se réserve également le droit de bloquer les nouveaux avis et de dépublier ceux existant le temps de mener son enquête. Les professionnels qui pensent avoir été sanctionnés à tort ont bien évidemment la possibilité de faire appel auprès de Google. La firme pourra alors revenir sur sa décision si nécessaire.

Cette mise à jour se fait du côté serveur et devrait être déployée progressivement pour l'ensemble des utilisateurs de Google Maps. Notons qu'en 2023, l'algorithme de la firme de Mountain View avait permis de supprimer plus de 170 millions de fausses évaluations. Plus de 12 millions de faux profils d'entreprises avaient également été supprimés ou bloqués. Cette nouvelle mesure est donc plus que bienvenue !