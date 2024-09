Google Maps s'offre un nouveau bouton pour signaler les embouteillages

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Maps : l'application de navigation se dote d'un nouveau bouton de signalements, simple et intuitif. De quoi éviter plus facilement les embouteillages !

Pour beaucoup d'entre nous, Google Maps est devenu un fidèle compagnon en voyage, mais aussi au quotidien. Que ce soit pour se rendre à un rendez-vous, vérifier le temps de trajet ou tout simplement trouver un petit restaurant sympa où déjeuner, le service de cartographie de la firme de Mountain View est toujours là, fidèle au poste, au point de se rendre indispensable.

Et il compte bien le devenir encore plus ! En effet, Google Maps bénéficie désormais des avantages de Waze, depuis que le géant américain a fusionné les équipes de développement en décembre 2022. Cet été, il avait annoncé le croisement des signalements des communautés des deux services de cartographie, ce qui allait entraîner tout un tas d'améliorations et de nouveautés (voir notre article). Les choses progressent puisque, comme le rapporte Smartdroid, un nouveau bouton pour les signalements fait son apparition.

© Smartdroid

Signalements Google Maps : un processus intuitif et simplifié

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser ce bouton pour signaler beaucoup plus rapidement les embouteillages, les accidents, les chantiers de construction, les voies fermées, les pannes et les objets sur la route lors de la planification d'itinéraire ou de la navigation active. Ces rapports sont affichés sur la carte et les usagers peuvent voir lorsque d'autres utilisateurs ont signalé un événement. Il est d'ailleurs possible de confirmer les informations d'un simple toucher pour apporter sa pierre à l'édifice.

Tout est rapidement disponible pour ne pas engager le conducteur dans un long tunnel d'options – rappelons que l'on n'est pas censé utiliser son smartphone en conduisant. Pour l'instant, cette nouvelle fonction est disponible uniquement sur l'application mobile Android. Il va malheureusement falloir un certain temps avant qu'elle n'arrive sur Android auto.