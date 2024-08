Google Maps et Waze partagent les alertes des utilisateurs

Pour plus d'efficacité, Google Maps et Waze vont croiser les signalements de leurs communautés tout en les rendant plus pratiques. Une fonction de navigation à destination et d'autres nouveautés font également leur apparition.

Le développement de Google Maps et de Waze vont désormais de pair, le géant américain ayant racheté l'application israélienne en 2013 et fusionné les équipes de développement en décembre 2022. Les deux services de cartographie bénéficient donc désormais des points forts de chacun : Google Maps fournit les tonnes de données collectées par les services de la firme, tandis que Waze s'appuie sur sa communauté participative de 151 millions d'utilisateurs, qui signalent les limitations de vitesse, les accidents ou encore les zones de danger et de contrôle routier. Bref, chacun est gagnant !

Dans un billet de blog, Google annonce plusieurs mises à jour pour ses applications de navigation. Ces ajouts promettent d'améliorer la sécurité et la praticité des trajets. L'une des fonctions majeures de Waze, les signalements de la communauté, va d'ailleurs faire son arrivée sur Google Maps. S'ils existaient déjà sur l'app de Google, ils étaient largement moins utilisés que sur Waze. Ils gagnent donc en praticité !

© Google

Google Maps et Waze : des signalements communs aux deux applis

Avec cette nouvelle mise à jour, les alertes sont désormais communes aux deux applications – elles évoluaient indépendamment jusqu'ici, de sorte qu'elles pouvaient parfois manquer de précision dans le signalement des incidents ou l'affichage des règles de circulation locales. De plus, les utilisateurs vont pouvoir signaler plus facilement les accidents, les ralentissements, les radars mobiles, les travaux à proximité, les fermetures de voies et autres incidents grâce à des icônes plus grandes, donc plus faciles à appuyer, et des options de signalement clairement colorées. Les autres conducteurs peuvent également confirmer les informations d'un simple toucher pour apporter leur pierre à l'édifice. Tout est rapidement disponible pour ne pas engager le conducteur dans un long tunnel d'options – rappelons que l'on n'est pas censé utiliser son smartphone en conduisant. La mise à jour est actuellement déployée dans le monde entier sur Android, iOS, Android Auto et Apple CarPlay.

© Google

Google Maps et Waze profitent d'une autre amélioration fort sympathique, à savoir une fonction de guidage à destination (Destination Guidance). "Désormais, lorsque vous vous rendez à un endroit en voiture, le nouveau guidage de destination de Maps illumine automatiquement votre bâtiment et son entrée à mesure que vous vous en approchez, en plus de vous montrer les parkings à proximité", explique le géant d'Internet. C'est particulièrement utile pour les conducteurs qui visitent des lieux peu familiers, l'application éclairant sur la carte les points d'intérêt comme les parkings à proximité. Là encore, la fonction commence à être déployée dans le monde entier sur Android, iOS, Android Auto et Apple CarPlay.

© Google

Waze a également droit à des alertes pour de nouveaux types de radars, qui couvrent des infractions telles que les excès de vitesse, les feux rouges et l'utilisation incorrecte des voies réservées. Désormais, si les utilisateurs s'approchent d'un radar enregistré dans le système, l'application affichera de quel type il s'agit. De plus, les fermetures de routes dues à des événements à proximité seront affichées de manière proactive à l'avenir, y compris des informations générales sur l'événement. Basées sur les contributions de la communauté et des données des autorités locales, ces améliorations sont en cours de déploiement sur Android et iOS. De plus, Waze offre désormais une navigation sur écran verrouillé qui permettra aux conducteurs de recevoir des instructions en temps réel même lorsque leur smartphone est verrouillé. Cette fonction sera disponible sur iOS à partir de cet automne.