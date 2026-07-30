OneDrive Photos : Microsoft installe discrètement une nouvelle appli dans Windows 11

Sans prévenir, Microsoft a déployé OneDrive Photos dans Windows 11. Complétant Photos, cette nouvelle application permet de gérer, de trier et de synchroniser les images dans le cloud tout en profitant de fonctions basées sur l'IA.

Microsoft continue d'intégrer de nouveaux services à Windows 11, quitte à le faire en douce. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs, y compris à la rédaction de CCM, ont eu la délicate surprise de découvrir dans leur menu Démarrer une application en version bêta qu'ils n'avaient jamais installée eux-mêmes : OneDrive Photos. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'agit d'un programme bien distinct du OneDrive classique, le service de stockage et de partage de fichiers en ligne de Microsoft, même si leur nom peut prêter à confusion et que les deux sont liés.

Il s'agit d'une solution alternative à la galerie native Photos, qui profite d'une synchronisation dans le cloud et de fonctions basées sur l'intelligence artificielle. A priori, l'application s'installe soit via les mises à jour du système, soit via une mise à jour de l'application OneDrive depuis le Microsoft Store, sans demander explicitement l'accord de l'utilisateur. De quoi soulever quelques questions, d'autant plus qu'il est impossible de s'en débarrasser facilement.

© Windows Latest

OneDrive Photos : un service de synchronisation dopé à l'IA

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, OneDrive Photos ne remplace pas l'application Photos déjà présente dans Windows. Il s'agit d'un second logiciel consacré à la consultation et à la gestion des images, mais centré sur les fichiers stockés dans le service de stockage en ligne OneDrive. Et justement, OneDrive Photos n'est pas une application native. Comme l'explique Windows Latest, il s'agit en réalité d'une appli Web basée sur WebView2 et qui est intégrée à l'installation déjà existante de OneDrive. Une fois la mise à jour effectuée, elle apparaît simplement dans la liste des programmes installés.

OneDrive Photos ne se contente pas uniquement d'afficher les images stockées sur OneDrive. L'application va également chercher toutes les images stockées localement sur le PC ainsi que celles stockées sur d'autres services en ligne synchronisés avec l'appareil, comme iCloud.

En plus de la galerie de base, OneDrive Photos propose une section Moments qui regroupe des moments forts de la photothèque, une section "Favoris" et "Ce PC", des albums ainsi qu'une catégorie Contacts alimentée par l'IA pour identifier et retrouver les visages des différentes personnes photographiées.

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Bien évidemment, l'application fait la part belle à l'intelligence artificielle. Ainsi, elle est capable d'analyser les clichés enregistrés afin de les classer automatiquement. Elle peut notamment reconnaître des personnes, des animaux, des lieux ou encore différents objets afin de faciliter les recherches dans une bibliothèque de photos. L'utilisateur peut ainsi retrouver rapidement des images en effectuant une recherche par mot-clé plutôt qu'en parcourant manuellement des centaines de fichiers.

Notons que la reconnaissance des visages n'est toutefois pas activée par défaut. Lors du premier lancement, l'application demande l'autorisation d'analyser les photos afin de créer des groupes de personnes, mais il est tout à fait possible de refuser. Si jamais elle obtient l'autorisation, elle va alors créer des modèles biométriques destinés uniquement à identifier les visages dans la photothèque, sans associer automatiquement un nom aux personnes reconnues. Enfin, OneDrive Photos permet d'effectuer quelques retouches basiques sur les images, comme dans Photos.

OneDrive Photos : un déploiement réalisé en catimini

OneDrive Photos nécessite de se connecter à un compte Microsoft une première fois pour accéder aux fonctions. Une fois que cela est fait et lorsque les photos OneDrive ont été synchronisées ou mises en cache sur le PC, elles peuvent alors rester consultables sans connexion Internet. Une façon de forcer l'utilisateur à intégrer l'écosystème de l'entreprise.

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D'ailleurs, l'arrivée surprise de cette nouvelle application a rapidement suscité des critiques. De nombreux utilisateurs s'interrogent sur l'intérêt d'ajouter une nouvelle visionneuse de photos alors que Windows 11 en possède déjà une. D'autres dénoncent surtout la méthode employée, Microsoft n'ayant pas communiqué sur ce déploiement ni proposé de choix avant l'installation. Une fois encore, l'entreprise a la mauvaise habitude de forcer l'adoption de ses services...

De plus, OneDrive Photos étant intrinsèquement lié au client cloud de Microsoft dans Windows 11, il est impossible de le désinstaller sans supprimer également OneDrive. C'est donc ce dernier qu'il faut désinstaller pour se débarrasser de OneDrive Photos. Il n'y a tout simplement pas d'entre-deux.