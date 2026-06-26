Le Google Play Store va autoriser les systèmes de paiement alternatifs en Europe

C'est une petite révolution qui va changer la vie des développeurs Android : ils pourront désormais utiliser des systèmes de paiement alternatifs pour ne pas verser la commission de 30 % à Google lors de a vente d'applications sur le Play Store.

Après plusieurs années de bataille judiciaire Epic Games – l'éditeur de Fortnite –, un jury a décrété que Google maintient un monopole illégal grâce à son célèbre Play Store, sa boutique d'applications pour Android. En effet, le système de commission de l'entreprise avait été pointé du doigt, car il impose une taxe obligatoire de 30 % sur toutes les applications payantes et les achats intégrés dans les jeux.

En pratique, dès qu'un utilisateur effectuait le moindre paiement via le Play Store, Google récupérait une commission de 30 %. Le développeurs ne touchaient donc que 70 % de la somme. Un système qui va changer dans les prochains jours, puisque Google et Epic Games ont trouvé un accord, le 4 mars 2026.

Ventes sur le Play Store : la fin de la commission de 30 %

Dans un billet de blog publié le 24 juin dernier, la multinationale a présenté son nouveau système de taxe, qui autorise désormais la facturation externe aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen. Cela veut donc dire que les créateurs d'un jeu ou d'une application ont le choix entre passer les paiements directement par le Play Store ou par des systèmes alternatifs. Ils peuvent, par exemple, intégrer leurs propres solutions de paiement dans leurs applications ou encore renvoyer l'utilisateur vers un site w=Web pour finaliser un achat, sans pénalité.

Mais attention, car si cette annonce semble être une victoire pour les développeurs, ce n'est pas toujours le cas. Dans son communiqué, Google explique que la commission de base – qui était fixée à 30 % – chute à 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels générés par un développeur et ce, quel que soit le système de paiement utilisé. La taxe s'élève ensuite à 20 % lorsque les revenus annuels franchissent la barre du million. Et ce n'est pas tout ! Si un créateur de jeu ou d'une application conserve le système de paiement de Google, il doit ensuite ajouter 5 % de frais de facturation. Au total, les frais peuvent donc s'élever à 15 ou 25 %, soit le même prélèvement qui était déjà appliqué sur les abonnements depuis janvier 2022.

© Capture Google

Pour les développeurs qui décident de conserver le système de paiement actuel, la situation ne change pas. En revanche, ceux qui décident de passer par un dispositif alternatif ou un lien Web externe économisent les 5 % de frais de facturation. Cela peut être d'autant plus intéressant que Google a également annoncé la mise en place de Games Level Up et de l'Apps Experience, deux programmes qui permettent aux créateurs de bénéficier de taux réduits (15 % sur les nouvelles installations) si leurs applications cochent plusieurs critères de qualité.

Le déploiement de cette nouvelle politique est progressif : il arrive aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen le 30 juin 2026 et sera ensuite étendu dans le monde entier dans les prochains mois.