Google réduit les 15 Go de stockage gratuits de ses comptes à 5 Go, sauf si…

Google veut désormais limiter l'espace de stockage gratuit associé à ses comptes à 5 Go. Il reste toutefois possible de conserver les 15 Go habituels, en acceptant de donner son numéro de téléphone.

Si, comme beaucoup d'internautes, vous possédez un compte Google, vous bénéficiez automatiquement de 15 Go de stockage en ligne gratuit. Un espace que vous utilisez sans doute déjà, parfois même sans le savoir, pour sauvegarder les photos et vidéos prises avec votre smartphone via Google Photos, gérer vos e-mails avec Gmail, stocker des fichiers dans le cloud grâce à Google Drive, ou encore créer des documents en ligne avec les outils bureautiques de Google comme Docs, Sheets, Slides et Forms. Une limite assez généreuse, surtout si l'on compare aux 5 Go d'Apple avec iCloud. Peut-être un peu trop pour le géant du numérique ?

En effet, comme l'a remarqué Engadget, Google teste discrètement une nouvelle politique de stockage. La page d'assistance de l'entreprise n'indique plus que "votre compte Google inclut 15 Go" mais "jusqu'à 15 Go". Un petit détail qui change tout.

Stockage Google : 15 Go gratuits, mais soumis à une condition

Dans certaines régions, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, Google propose désormais deux options : débloquer 15 Go gratuitement en liant un numéro de téléphone, ou obtenir seulement 5 Go sans numéro. Le géant du numérique a confirmé ce changement auprès de nos confrères. "Nous testons une nouvelle politique de stockage pour les nouveaux comptes créés dans certaines régions. Cette politique nous permettra de continuer à fournir un service de stockage de haute qualité à nos utilisateurs, tout en les incitant à renforcer la sécurité de leur compte et à optimiser la récupération de leurs données", explique-t-il.

© u/sungusungu / Reddit

Le géant de la recherche présente ce changement de politique comme une manière de lutter contre la fraude. D'après le message affiché sur l'écran de validation, l'entreprise n'utilisera le numéro "que pour s'assurer qu'un seul espace de stockage est attribué par personne". En effet, cela devrait empêcher les personnes qui ont dépassé le quota de 15 Go sur un compte de créer de nouveaux comptes afin d'obtenir 15 Go supplémentaires à chaque fois. De quoi mettre en avant l'abonnement Google One !

Les pays identifiés par cette modification de politique sont pour l'instant le Kenya et le Nigeria. Au moment où nous écrivons ces lignes, la France n'est pas concernée, mais la modification de la page de support est toutefois mondiale. Notons que ce changement ne concerne que les nouveaux comptes Google. Un ancien compte dépourvu de numéro de téléphone ne sera donc pas subitement rétrogradé de 15 Go à 5 Go. En tout cas pour l'instant.

Difficile toutefois de ne pas y voir une légère forme de chantage aux données personnelles. Mais si cela venait à se généraliser en Europe, le RGPD pourrait avoir son mot à dire. En effet, l'article 7 du règlement européen sur la protection des données impose que le consentement soit donné de manière "libre", autrement dit sans être conditionné à l'utilisation d'un service. Quant à l'article 5, il impose un principe de minimisation des données collectées. Or, un numéro de téléphone n'est en soi pas nécessaire pour stocker des e-mails. D'autant plus que, depuis 2024, Google est soumis à une surveillance accrue en tant que contrôleur d'accès de Gmail au titre du Digital Markets Act (DMA). Il n'a donc pas droit à l'erreur !