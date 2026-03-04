Duck.ai : l'édition d'image assistée par IA gratuite et en toute confidentialité

DuckDuckGo améliore son chatbot en offrant des fonctions d'édition d'image assistée par IA. Des outils de retouche classiques, pratiques et gratuits, utilisables sans compte et dans le respect de la vie privée. Un modèle loin des géants du Web…

Créer de toutes pièces une image avec l'IA, c'est aujourd'hui à la portée de tout le monde, ou presque. De Nano Banana à DALL-E en passant par Midjourney, Copilot, Leonardo.ai, Civit.ai et consorts, on ne compte plus aujourd'hui les logiciels, les applis et les services en ligne gratuits ou payants permettant de générer une image d'après une simple description dans un prompt.

Mais si la création pure est très répandue, l'édition – c'est-à-dire la modification – assistée par IA reste plus rare. Bien sûr, les grands spécialistes du graphisme comme Adobe et Canva la proposent dans leur solutions respectives. Mais ils réservent leurs fonctions els plus évoluées à lauer abonnement payants, les outils les plus utiles restant ainsi hors de portée des utilisateurs gratuits.

Pourtant, les besoins concrets ne manquent pas. Fusionner deux photos, effacer un passant en arrière-plan, supprimer un fond, ajouter un effet de flou, coller un élément d'une image sur une autre… Autant d'opérations qui réclament soit un abonnement Photoshop avec les compétences qui vont avec, soit une version premium de Canva.

C'est précisément le vide que viennent combler les outils d'édition par IA. Les modèles de Google, comme Nano Banana, sont devenus très compétents sur ce terrain, mais ils s'accompagnent des contraintes de confidentialité bien connues de l'entreprise, dont les produits d'IA sont régulièrement pointés du doigt pour leur appétit en données personnelles.

C'est ici que DuckDuckGo entre en scène. Fort d'une première intégration de l'IA dans ses services via Duck.ai, la plateforme reste totalement optionnelle pour les plus réticents au tout-IA. Et après la génération d'images, elle ajoute désormais l'édition. La technologie repose sur un modèle d'OpenAI, mais DuckDuckGo filtre les données en amont pour ne transmettre que le strict nécessaire au bon fonctionnement de la tâche.

Duck.ai : des outils de retouche simples pour les besoins quotidiens

L'accès à Duck.ai ne nécessite aucun compte. Depuis le menu latéral de l'interface, un bouton Nouvelle image permet de glisser-déposer un fichier image (JPEG, JPG, PNG ou WebP) dans la zone de saisie. On décrit ensuite en langage naturel l'opération souhaitée, et l'IA prend le relais.

Les possibilités sont proches de celles d'un logiciel de retouche professionnel, mais sans courbe d'apprentissage. On peut isoler un sujet de son arrière-plan pour un usage commercial ou créatif. On peut effacer un élément encombrant dans une scène, comme un passant ou un objet mal cadré. On peut superposer deux photographies pour créer un visuel composite. Ce sont des manipulations qui restaient jusqu'ici l'apanage de ceux qui maîtrisent Photoshop ou des outils équivalents.

Il ne s'agit pas, en revanche, de transformer des selfies en illustrations inspirées du studio Ghibli. Duck.ai n'est pas positionné sur ce créneau créatif. L'outil cible le quotidien : corriger, ajuster, nettoyer une photo qui existe déjà.

Sur le plan technique, le modèle est fourni par OpenAI. Avant tout envoi à ce tiers, les métadonnées de l'image et l'adresse IP de l'utilisateur sont effacées. Les résultats restent stockés localement sur l'appareil, sans passer par des serveurs distants. Les images éditées intègrent également des métadonnées conformes au standard C2PA, qui atteste l'origine artificielle du contenu. DuckDuckGo rappelle enfin que Duck.ai est une plateforme distincte du moteur de recherche principal : les utilisateurs réticents à mêler IA et habitudes de navigation peuvent continuer d'utiliser noai.duckduckgo.com.

DuckDuckGo adopte un modèle très différent des géants du numérique : l'outil est gratuit, il ne requiert aucune inscription, et les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Une limite quotidienne s'applique aux comptes sans abonnement, tandis que les abonnés au plan à 9,99 dollars par mois bénéficient de quotas plus élevés et d'un accès à des modèles plus évolués comme GPT-5.2 et Claude Sonnet 4.5. DuckDuckGo ne cherche pas à recréer les effets viraux de ses rivaux : la plateforme cible l'utilisateur qui veut corriger une photo proprement, sans avoir à céder ses données en échange. Un esprit qui se fait rare de nos jours, où la moindre information personnelle est transformée en marchandise…