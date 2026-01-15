Wikipédia fête ses 25 ans : quel avenir avec l'avènement de l'IA ?

Cela fait 25 ans maintenant que Wikipédia est devenu un des acteurs centraux du savoir sur Internet. Mais alors que son contenu est plus nécessaire que jamais, la plateforme est fortement menacée par le développement de l'IA générative.

Wikipédia, la mythique – et indispensable ! – encyclopédie en ligne gratuite aux 65 millions d'articles rédigés dans plus de 300 langues qui repose entièrement sur le volontariat et le financement participatif – sans aucune publicité ni revente de données personnelles –, fête ses 25 ans ! Depuis ses débuts, la plateforme est devenue un acteur incontournable du savoir sur Internet – c'est bien simple, elle figure parmi les dix sites les plus consultés au monde. Elle a pourtant fait face à de nombreux défis, comme des ruptures technologiques, des évolutions réglementaires, ou encore la montée de la défiance informationnelle. Et, aujourd’hui, elle doit faire face à un challenge encore plus important : l'intelligence artificielle.

25 ans de Wikipédia : l'encyclopédie en ligne à l'ère de l'IA

"En 2001, Wikipédia était un rêve : partager le savoir avec tout le monde, partout. Personne ne savait si cela fonctionnerait", rappelle Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia. "Contre toute attente, Wikipédia est devenue aujourd'hui la colonne vertébrale du savoir sur Internet. Wikipédia incarne 25 ans d'humanité à son meilleur, prouvant que lorsque les individus s'unissent dans un esprit de confiance et de collaboration, ils peuvent rendre l'impossible possible."

© Wikimedia Foundation, CC-BY-SA 4.0

Mais ce modèle collaboratif est mis en danger par l'IA. Aujourd'hui, Wikipédia doit faire face à de plus en plus de tentatives d'ajout de contenu IA de mauvaise qualité, que les modérateurs doivent repérer. Avec l'avènement de cette technologie, il y a plus d'informations à examiner, davantage de motifs à identifier et la nécessité d'agir rapidement lorsque des contenus IA de mauvaise qualité sont repérés, ce qui constitue une pression supplémentaire. Aussi, la fondation a décidé de déployer une stratégie IA centrée sur l'humain, en orientant les investissements et développements futurs afin de soutenir les contributeurs humains au cœur de Wikipédia, "pour leur permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment, plutôt que sur la complexité technique", explique la Fondation Wikimedia dans un communiqué.

25 ans de Wikipédia : un savoir indispensable mais pourtant menacé

Mais le gros problème vient du fait que Wikipédia alimente malgré lui de nombreux outils numériques, comme les chatbots d'IA générative, les moteurs de recherche ou encore les assistants vocaux. La plateforme constitue l'un des ensembles de données de haute qualité utilisés pour l'entraînement des grands modèles de langage. Le travail bénévole est exploité et monétisé par des entreprises privées, souvent sans qu'il n'y ait aucune attribution ni soutien significatif en échange. Aussi, elle compte continuer de faire en sorte que les entreprises qui s'appuient sur ses contenus contribuent à son avenir par le biais de nouveaux partenariats.

L'un des principaux leviers pour cela est Wikimedia Enterprise, une solution commerciale développée par la Fondation Wikimedia à destination des grands réutilisateurs et distributeurs de contenus. Au cours de 2025, plusieurs entreprises – dont Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias et ProRata – ont rejoint le programme, aux côtés d'anciens partenaires tels qu'Amazon, Google et Meta.

Reste que le nombre de pages vues par les humains sur Wikipédia est en baisse d'environ 8 % car, au lieu de visiter directement le site, les gens consomment de plus en plus les informations de l'encyclopédie via des interfaces IA tierces. Cela menace la pérennité de la plateforme, car elle dépend des contributions bénévoles et des dons des lecteurs. On se retrouve alors avec un énorme paradoxe : avec l'IA, l'encyclopédie collaborative n'a jamais été aussi précieuse et, pourtant, elle est de moins en moins visible pour le public.

N'oublions cependant pas que la plateforme utilise elle aussi de l'IA au quotidien pour détecter le vandalisme et les modifications de mauvaise qualité, hiérarchiser les files de révision pour les modérateurs bénévoles, automatiser les tâches répétitives ou techniques et soutenir le travail de traduction et d'accessibilité. L'intelligence artificielle est à la fois sa meilleure alliée et sa pire ennemie !