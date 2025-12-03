Google ajoute encore de l'IA dans son moteur de recherche

Google poursuit la transformation de son moteur de recherche avec l'intelligence artificielle, en testant sur mobile la fusion entre AI Overviews et le mode IA. De quoi bouleverser un peu plus le secteur…

Comme Microsoft, Google intègre désormais de l'iA dans pratiquement tous ses produits et services. C'est le cas de Gemini, appelé notamment à remplacer définitivement Google Assistant. Mais aussi de son moteur de recherche, l'outil qui règne sur le Web depuis plus de vingt ans.

Goofle Search avait bien évidemment déjà eu droit à sa petite touche d'intelligence artificielle. D'abord, avec AI Overviews (Aperçus d'IA en français), une fonction d'IA générative produisant un petit résumé des résultats de recherche directement au-dessus de ces derniers (voir notre article). Par la suite, la firme de Mountain View a déployé le mode IA (AI Mode), capable de répondre aux requêtes complexes en langage naturel et de synthétiser les résultats.

Le géant du numérique a décidé de franchir un cap supplémentaire en testant, sur mobile et dans le monde entier, une fusion entre AI Overviews et AI Mode – qui étaient jusqu'à présent deux outils bien distincts –, comme l'a annoncé en grande pompe Robby Stein, responsable produit de Google Search, sur X. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de passer sans effort d'un résumé rapide généré par l'IA à un dialogue conversationnel plus approfondi, en laissant libre cours à leur cheminement de pensée et à leurs interrogations.

Recherche Google : une fusion en AI Overviews et AI Mode

Sur X, Robby Stein explique tester actuellement "un nouveau moyen de plonger plus profondément en mode IA de manière fluide directement depuis la page des résultats de recherche sur mobile. Posez simplement ce qui vous passe par la tête – peu importe la longueur ou la complexité – et trouvez exactement ce dont vous avez besoin. Vous ne devriez pas avoir à réfléchir à l'endroit ou à la manière de poser votre question."

Pour basculer en Mode IA, il suffit d'appuyer sur "Voir plus" dans AI Overviews pour qu'une barre s'affiche en bas de l'écran afin de basculer dans une "discussion" avec le chatbot. Il n'y a plus besoin de relancer la recherche à zéro si l'on décide d'approfondir le sujet. Cela élimine également le choix préalable entre la "recherche" plus classique et le chat. Ce nouveau système est testé à l'échelle mondiale, mais uniquement sur mobile dans un premier temps.

Recherche Google : un écosystème qui part à la dérive

Les deux systèmes de recherche, AI Overviews et AI Mode, avaient déjà bouleversé le secteur de la recherche lors de leur déploiement. Mais là, Google franchit encore une étape supplémentaire. Avec l'insertion grandissante de l'IA dans le secteur de la recherche Internet, c'est tout un écosystème qui est bouleversé. Outre le fait que toutes les pages voient leur trafic baisser, l'intelligence artificielle est en train de modeler encore plus la façon dont nous nous informons, et pas forcément pour le mieux.

Actuellement, 20 % des sites recommandés par Discover, une fonction qui propose des contenus d'actualité en rapport avec les centres d'intérêt des utilisateurs, sont générés par IA. Pire encore, comme l'a remarqué The Verge, Google est en train de mener une petite expérimentation auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs de Discover afin de raccourcir grâce à l'IA les titres jugés trop longs.

Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec titres inutiles, trompeurs ou incompréhensibles tels que "Des développeurs Microsoft utilisent l'IA", "Sauvegarde agricole de l'horaire 1" ou "Les joueurs de BG3 exploitent des enfants"... Autre exemple : le titre "Un jeune de 14 ans remporte un prix pour un origami capable de supporter 10 000 fois son propre poids" s'est transformé en "Un modèle d'origami remporte un prix". Et, parfois, cela tourne carrément à la fake news. Ainsi, l'IA a affirmé que "les cartes graphiques AMD se vendent mieux que celles de Nvidia" en se basant uniquement sur les retours d'un seul revendeur allemand. Tout cela, bien sûr, sans que les médias n'aient été prévus...