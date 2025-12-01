Cyber Monday Xiaomi : smartphones, tablettes, montres et écouteurs aux meilleurs prix pour la fin du Black Friday
Vous cherchez un produit Xiaomi ? Pour la fin du Black Friday, profitez des promotions du Cyber Monday pour vous offrir un smartphone, une tablette, un bracelet connecté ou des écouteurs sans fil au meilleur prix !
Cette année encore, le Black Friday et le Cyber Monday mettent le Web en ébullition, et les promotions qui déferlent attirent forcément l'attention des fans de Xiaomi. Smartphones, tablettes, bracelets connectés, écouteurs… La marque a su séduire un nombre croissant de consommateurs grâce à son rapport qualité-prix impressionnant. Déjà abordables, ses produits deviennent encore plus tentants à cette période de l'année. C'est bien simple, avec les différentes promotions, certains prix frisent le ridicule. Une occasion en or pour s'équiper malin sans avoir à vider son compte en banque ! Et cela tombe bien, nous vous avons réuni les meilleures réductions sur la marque !
Cyber Monday Xiaomi : smartphones
- Smartphone Xiaomi Poco M7 Pro (5G - 256 Go ) à 149 € au lieu de 183 € avec le code 10DES79
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (5G - 256 Go ) à 125 € au lieu de 253 € avec le code 10DES79
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 (5G - 256 Go ) à 170 € au lieu de 250 €
- Smartphone Xiaomi 15T (5G - 256 Go ) à 440 € au lieu de 650 €
- Smartphone Xiaomi 15T Pro (5G - 512 Go ) à 750 € au lieu de 900 €
- Smartphone Xiaomi 15 Ultra (5G - 512 Go ) à 940 € au lieu de 1 300 € avec le code CYBER10
- Pack smartphone + écouteurs sans fil Xiaomi Redmi A5 (5G - 128 Go ) + Redmi Buds 6 à 102 € au lieu de 165 €
- Pack smartphone + enceinte Bluetooth Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G - 256 Go ) + Sound Pocket à 300 € au lieu de 420 €
Cyber Monday Xiaomi : tablettes, montres et écouteurs
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 2 (11 pouces - 128 Go ) à 180 € au lieu de 230 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 (11 pouces - 128 Go ) à 270 € au lieu de 430 € avec le code CYBER10
- Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 10 à 40 € au lieu de 50 €
- Écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 6 Pro à 52 € au lieu de 80 €
