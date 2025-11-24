Espace Mineurs : une plateforme sécurisée pour les jeunes victimes de violence

Le ministère de l'Intérieur a mis en place Espace Mineurs, une plateforme en ligne avec un chat sécurisé à destination des moins de 18 ans en danger, témoins ou victimes d'abus, de violences ou d'addictions.

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui a eu lieu le 20 novembre dernier, le ministère de l'Intérieur a ouvert un espace numérique avec un chat sécurisé à destination des mineurs victimes ou témoins de violences physiques, sexuelles et autres. Baptisé sobrement "Espace Mineurs", il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site www.masecurite.interieur.gouv.fr. L'équipe qui s'occupe de répondre aux messages de détresse est composée d'une quarantaine de policiers et d'une trentaine de gendarmes, spécialement formés et dont certains traitaient jusqu'à présent des violences conjugales.

Espace Mineurs : des ressources pour comprendre et réagir

L'Espace Mineurs est là pour aborder les problématiques auxquelles les jeunes sont les plus fréquemment confrontés :

Violences physiques, psychologiques ou sexuelles ;

Harcèlement scolaire et cyberharcèlement ;

Maltraitance, négligence ou exploitation sexuelle ;

Exposition aux risques du numérique (sextorsion, contenus choquants, intimidation, menace en ligne…) ;

Addiction et dépendance.

Autant de sujets dont les jeunes parlent peu, ou alors trop tard, parce qu'ils ne savent pas à qui se confier. L'idée est de pouvoir venir chercher de l'aide à n'importe quelle heure du jour et de la nuit – après avoir reçu un énième message de harcèlement, en rentrant de l'école ou lorsque que la peur et le mal-être deviennent trop lourds à porter par exemple. Le chat garantie la confidentialité, seul un code postal est demandé pour y accéder. Toutefois, le commissaire divisionnaire Stéphane Lapeyre, chef de la division d'accueil du numérique, indique que cet anonymat peut "toutefois être levé face à des victimes en grand danger, notre priorité étant de les secourir avant tout". Hors danger immédiat, c'est le jeune qui garde la main.

Mais l'Espace Mineurs ne comporte pas uniquement un chat. Il abrite également :

Des fiches pratiques pour comprendre le harcèlement, la sextorsion, les menaces en ligne ou encore la manipulation affective ;

Une orientation personnalisée, selon que la situation se déroule à la maison, à l'école, dans la rue ou sur les réseaux sociaux ;

Des outils de prévention, dont une grille d'auto-évaluation sur le harcèlement scolaire afin d'aider les jeunes à mettre des mots sur ce qu'ils vivent.

Le site vient également rappeler les droits des mineurs, comme aller porter plainte seul ou accompagné de l'adulte de leur choix, en commissariat ou en gendarmerie.

Espace Mineurs : des violences et dangers qui se multiplient

Ce nouvel espace est une excellente initiative pour venir en aide aux plus jeunes. Rien que pour les violences sexuelles, 1 enfant sur 10 est concerné chaque année, dont près de la moitié au sein de leur famille, selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles (Ciivise). Pire encore, 25 % de ces violences sont commises par une personne d'autorité. L'organisme estime que ce sont pas moins de 160 000 mineurs qui en sont victimes par an.

Et Internet ne vient pas arranger les choses ! En 2024, l'Office des mineurs (Ofmin) a recensé pas moins de 28 767 signalements pour des faits de sextorsion, soit une augmentation de plus de 460 % en 3 ans. De même, 67 000 signalements de contenus pédocriminels liés à l'intelligence artificielle ont été réalisés la même année, soit une augmentation de plus de 1 325 % en un an. Malheureusement, les risques numériques se multiplient plus vite que les outils pour y faire face. Mais ils n'en demeurent pas moins essentiels pour autant !