Fourrière : ce nouveau service en ligne permet de récupérer sa voiture plus facilement

Un nouveau service en ligne permet désormais d'obtenir les autorisations de sortie de fourrière des véhicules. Plus besoin de se rendre au commissariat pour récupérer sa mainlevée !

Défaut de contrôle technique, stationnement gênant ou dangereux, entrave à la circulation... Les motifs ne manquent pas pour que la police soit obligée de mettre un véhicule en fourrière. Pour récupérer leur véhicule, les conducteurs doivent obtenir une mainlevée autorisant leur sortie en se rendant dans un commissariat et payer les frais liés à cette démarche selon le barème en vigueur. Bref, que des contraintes ! Heureusement, c'est désormais de l'histoire ancienne ! Un nouveau service en ligne permet dès à présent de télécharger l'autorisation de sortie de fourrière d'un véhicule, évitant ainsi d'avoir à se déplacer dans les services de police ou de gendarmerie nationale. Il est accessible via FranceConnect, la solution d'identification créée par l'État pour faciliter la connexion à différents services en ligne.

Fourrière en ligne : comment récupérer la mainlevée ?

Depuis 2024, la Délégation à la sécurité routière propose un service en ligne qui permet aux usagers de savoir si leur voiture est actuellement en fourrière grâce à leur numéro d'immatriculation. Si c'est le cas, ils peuvent alors consulter leur dossier de mise en fourrière (fiche descriptive indiquant le motif de la mise en fourrière, la date et l'heure d'enlèvement, l'état et éventuellement des photos du véhicule…) ainsi que la localisation et les coordonnées de la fourrière en question. Dorénavant, il est donc également possible de récupérer l'autorisation de sortie (la mainlevée).

Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site service-public.fr. Ensuite, il faut rentrer sa plaque d'immatriculation, puis téléverser la carte grise du véhicule, son assurance ainsi que le permis de conduire. Notons que pour télécharger la mainlevée, il est nécessaire de s'identifier via FranceConnect.

Bien que plus de 1 100 fourrières soient répertoriées sur ce site à travers le territoire, certaines n'y figurent pas. C'est le cas notamment des fourrières de Paris, qui disposent d'un site dédié, ainsi que de celles de Bordeaux et de Toulouse, non connectées au Système d'information national. Dans ces deux dernières villes, il est donc nécessaire de se rendre directement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.