Transfer.it : MEGA lance un service d'envoi de fichiers gratuit et sans limite de taille

L'hébergeur Mega lance Transfer.it, un nouveau service d'envoi de fichiers qui bouleverse le secteur par sa générosité, car totalement gratuit et sans aucune limite de taille. De quoi concurrencer les géants comme WeTransfer !

Alors que le secteur du partage de fichiers en ligne est ébranlé par la polémique actuelle autour de WeTransfer, le célèbre service de transfert de fichiers via Internet — après avoir discrètement modifié ses conditions d'utilisation, il a été accusé d'utiliser les fichiers partagés pour entraîner des IA et a dû faire marche arrière (voir notre article) —, le site d'hébergement Mega en profiter pour faire une entrée remarquée. Le 20 juillet dernier, il a ainsi annoncé Transfer.it, son nouveau service de partage de fichiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci est plein de belles promesses ! Gratuit — pour l'instant —, il propose des envois sans aucune limitation de taille et accessibles à tous, même sans posséder de compte ni avoir besoin d'installer quoi que ce soit.

Transfer.it : une offre illimitée et gratuite… pour l'instant

Le premier point qui interpelle, c'est que Transfer.it n'impose aucune limite de taille de fichiers, qu'ils fassent 100 Go, 1 To ou plus. Le nombre de partages, de téléchargements et de destinataires est également illimité, sans compter que l'accès à un fichier partagé est garanti jusqu'à 90 jours. C'est bien simple, aucun autre service destiné au grand public ne propose quelque chose d'équivalent gratuitement — à titre de comparaison, la version non payante de WeTransfer est limitée à 3 Go par mois, 10 transferts par mois et des liens qui expirent au bout de 3 jours.

Attention, l'accès gratuit illimité est cependant temporaire, puisqu'il n'est prévu que jusqu'au 1er janvier 2026. "Après cette date, des limites généreuses et inégalées pour les comptes gratuits pourraient être introduites", fait savoir l'entreprise. Notons que ceux qui possèdent déjà un abonnement Mega Pro peuvent d'ores et déjà profiter d'avantages supplémentaires, comme l'absence de limite d'expiration sur les transferts.

Transfer.it : un service qui bouleverse le secteur

Dans son communiqué, Mega met l'accent sur la compatibilité de Transfer.it, puisque les téléchargements sont instantanés sur tous les navigateurs et appareils, évitant les problèmes de mémoire parfois rencontrés avec les décryptages côté client. Il faut toutefois obligatoirement disposer d'un compte Mega pour envoyer des fichiers via le service. Une fois connecté, il ne reste qu'à téléverser un fichier ou un dossier, générer un lien, ajouter un mot de passe, fixer une date d'expiration ou planifier un envoi futur, et le tour est joué. En revanche, les destinataires des fichiers n'ont pas besoin d'avoir de compte pour y accéder : l'expéditeur n'a besoin que de leur adresse email pour effectuer l'envoi, ce qui est vraiment pratique.

Le seul reproche que l'on pourrait, pour le moment, faire à Transfer.it se trouve au niveau de la sécurité. En effet, Mega chiffre uniquement les fichiers côté client avant leur envoi, et il génère lui-même les clés de chiffrement. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de chiffrement de bout en bout. Cela signifie que, l'entreprise basée en Nouvelle-Zélande peut en théorie accéder au contenu des fichiers, en cas de contrainte légale par exemple. Un détail qui pourrait rebuter les utilisateurs les plus attachés à la confidentialité, mais qui pourrait être un compromis acceptable pour la grande majorité. Avec son absence de limite, sa gratuité, sa simplicité d'utilisation et un lancement au timing parfait, Transfer.it vient de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière !