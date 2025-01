Retrouver des objets volés : c'est désormais possible grâce à ce site de la gendarmerie

La gendarmerie d'une grande région française vient d'ouvrir un site permettant aux victimes de cambriolages ou de vols de récupérer leurs objets dérobés. Une initiative originale et utile qu'on aimerait voir s'étendre à tout le territoire.

Si vous avez déjà été victime d'un vol ou d'un cambriolage, vous savez combien cette expérience est douloureuse et traumatisante. Surtout si l'on vous a dérobé un objet auquel vous tenez pour des raisons familiales ou sentimentales, notamment s'il est unique. Et dans bien des cas, il faut faire une croix sur ces biens disparus à jamais.

Fort heureusement, il arrive aussi que les enquêtes de la police et de la gendarmerie soient couronnées de succès et que les forces de l'ordre retrouvent les voleurs et leur butin. Mais à défaut de pouvoir identifier leurs propriétaires légitimes, certains objets restent en réserve, e attendant d'être réclamés.

Cet état de fait pourrait toutefois commencer à changer avec Internet et de nouveaux services mis en place par les autorités. C'est en tout cas ce que l'on peut espérer avec mes-objets-voles.fr, un site Web lancé par la gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe une multitude de produits volés et retrouvés en attente d'être restitués.

On y trouve des bijoux, des appareils électroniques, des motos, de l'alcool, des vêtements ou encore, plus insolite, des armes à feu et des munitions. L'idée derrière le site est bien sûr de rendre à leur propriétaire l'ensemble des objets volés. Et pour ce faire, la marche à suivre est sans frais.

mes-objets-voles.fr : un site pour les victimes de vols

Pour récupérer votre objet volé, la démarche est simple et gratuite. Si vous reconnaissez, au hasard, votre paire de lunettes de soleil parmi la dizaine présentes sur le site, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse spécifiée sur la photo et d'y joindre des preuves que l'objet vous appartient. Des copies de photos personnelles, de factures, un dépôt de plainte ou encore un numéro de série sont autant d'éléments acceptés pour authentifier l'objet.

Une fois l'envoi réceptionné, la gendarmerie prend le temps de vérifier les documents et si tout correspond, les objets sont restitués à leur propriétaire sans frais. Derrière cette belle initiative, l'idée est "tout restituer aux victimes, qui ont souvent ce sentiment de s'être fait violer leur intimité, [...] et leur redonner un peu le sourire avec des objets à grande valeur sentimentale", confie la gendarme de Nouvelle-Aquitaine à La Populaire du Centre.

Pour l'heure, le site mesobjetsvoles.fr connaît un joli succès au niveau local puisque près de 1,5 million de visites ont été enregistrées en 2024. Un engouement qui devrait se poursuivre en 2025 et qui, espérons-le, incitera d'autres d'autres gendarmeries et d'autres régions à décliner le concept à l'échelle nationale.