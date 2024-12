France Identité simplifie la connexion à FranceConnect : plus besoin de CNI

Vous pourrez bientôt vous connecter à FranceConnect avec l'appli France Identité sans avoir à scanner votre carte d'identité ! Une simplification bienvenue et très attendue pour utiliser la plateforme d'authentification des services publics.

Comme il l'avait promis, le Gouvernement poursuit la numérisation des services publics avec France Identité. Associée au SGIN, le Service de garantie de l'identité numérique, cette application mobile a vocation, à terme, à remplacer la carte d'identité physique par un équivalent numérique, stocké sur smartphone. Elle prend également en charge le permis de conduire numérique et, prochainement, la carte Vitale. C'est vraiment pratique puisque le service a rejoint, en novembre 2022, FranceConnect, la plateforme qui permet à tout citoyen de s'identifier facilement à plus d'un millier de services en ligne, publics ou privés (Ameli, Impôts, La Poste, MaPrimeRénov', CAF, Pôle emploi, Yris, MSA…), afin de renforcer la sécurité de la connexion (voir notre article).

En effet, pour se connecter à tous ces sites, l'utilisateur a simplement besoin d'un code à six chiffres et de sa carte d'identité numérique. Ce n'est cependant pas des plus pratique, puisqu'il faut poser sa carte d'identité physique – la nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe), au format carte de crédit, qui intègre une puce et un QR code – sur son smartphone à chaque fois. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! Le Gouvernement a annoncé, dans un communiqué, tester dans la version bêta la possibilité d'activer l'authentification FranceConnect sans avoir à sortir sa carte d'identité à chaque fois. Une simple authentification par biométrie, schéma ou code de déverrouillage dans l'application suffira.

France Identité : un processus plus simple pour se connecter à FranceConnect

Avec cette nouvelle fonction, France Identité va donc adopter la méthode de déverrouillage du smartphone de l'utilisateur afin de l'authentifier sur les sites compatibles avec FranceConnect. La validation se fera donc soit via un code, un schéma, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Finalement, un peu comme ce qu'ont mis en place les applications bancaires, qui recourent à une validation à chaque transaction.

© Gouvernement

Pour pouvoir profiter de cette nouvelle méthode d'authentification, il faut s'inscrire au programme bêta de l'application par le biais de ce lien TestFlight depuis un iPhone ou de ce lien Play Store depuis un appareil Android. À la première ouverture de la nouvelle version de France Identité. l'application va alors demander d'activer l'authentification FranceConnect en scannant sa carte d'identité. Par la suite, les authentifications fonctionneront à chaque fois avec la méthode de déverrouillage de l'appareil. Il n'y aura plus besoin de scanner sa carte ! Ensuite, depuis n'importe quel site supportant FranceConnect, il suffira de choisir l'option France Identité et de scanner un QR code depuis l'application. La connexion sera alors immédiate.

France Identité met en avant la simplicité de la nouvelle méthode d'authentification sur FranceConnect, qui ne nécessite plus de passer par la NFC et son utilisation "aléatoire", offrant qu'une navigation "plus fluide et plus rapide". Attention, en cas d'utilisation de plusieurs appareils, il faudra répéter l'enregistrement de la CNIe sur chacun d'eux. De plus, l'authentification par FranceConnect+ – pour accéder à des services Mon Compte Formation, l'INPI ou encore Ma Prime Renov – requerra toujours l'utilisation par la carte d'identité numérique.