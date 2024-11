Amazon a trouvé une parade pour livrer gratuitement ses livres en France

Amazon a trouvé un moyen de contourner la loi qui impose des frais de livraison aux commandes de livres en ligne. La solution est simple : faire livrer gratuitement les colis dans ses propres points de retrait.

Depuis octobre 2023, les consommateurs doivent obligatoirement payer des frais de port s'élevant à 3 euros pour les commandes en ligne de livres inférieures à 35 euros. Au-delà – et à condition que la commande contienne exclusivement des livres – les frais peuvent être baissés à un centime. Une mesure adoptée afin de protéger – en théorie – les petites librairies indépendantes face aux grandes plateformes de e-commerce, Amazon en tête (voir notre article). Mais il semblerait que la firme de Jeff Bezos ait réussi à trouver une faille dans le système, puisqu'elle semble avoir trouvé une solution pour pouvoir de nouveau livrer gratuitement des livres à ses clients.

Dans un communiqué, Amazon annonce que "les clients d'Amazon.fr bénéficient désormais de la livraison gratuite dans plus de 2 500 points de retrait pour leurs achats de livres". En effet, les frais de port obligatoires sur les livres neufs ne concernent que la livraison à domicile. Aussi, le géant du e-commerce s'est attelé depuis un an à densifier dans toute la France – y compris dans des zones rurales et des petites villes, où l'accès aux librairies peut parfois s'avérer compliqué – son réseau de casiers de livraison automatisés.

Frais de port Amazon : une livraison en point retrait plutôt qu'à domicile

La loi sur l'économie des livres prévoit que la livraison sur les livres doit être payante, "sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres". Il suffit donc que le locker soit placé dans une librairie, un bureau de presse ou encore les galeries commerçantes de supermarchés disposant d'un rayon livres pour pouvoir profiter des frais de port gratuits.

Implantés depuis 2016 en France, les casiers de livraison Amazon permettent de garantir un accès simplifié aux livreurs ainsi qu'un délai encore plus court pour certaines livraisons. De plus, ils permettent aux clients de récupérer leurs colis sans subir la contrainte horaire liée à une livraison à domicile. Une fois leurs livres sélectionnés sur la plateforme de Jeff Bezos, il leur suffit de choisir leur point de retrait préféré au moment du paiement, et le tour est joué !

Livraison de livres : Amazon trouve le moyen de contourner la loi

Cette annonce n'a pas vraiment plu au Gouvernement. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé au Sénat qu'elle allait saisir le médiateur du livre – l'autorité chargée de la conciliation des litiges portant sur le principe du prix unique du livre fixé par la loi Lang de 1981. De son côté, la sénatrice Horizons Laure Darcos, qui a porté cette loi sur les frais de livraison du livre, est outrée. "C'est scandaleux et désespérant. C'est un flagrant contournement de la loi qui se fait au détriment des libraires", s'est-elle énervée.

Même son de cloche du côté des libraires. "Cela s'apparente à un contournement de la loi qui dit que les frais de port peuvent être gratuits lorsque le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. La question est donc de savoir si un 'locker' implanté dans un hypermarché correspond à cette définition. Pour notre part, nous en doutons", réagit Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF), auprès des Échos.

"Amazon contourne l'esprit de la loi et essaie de jouer avec l'interprétation du texte", abonde Eric Lafraise, directeur des relations extérieures du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels, qui regroupe notamment les enseignes Cultura et Le Furet du Nord. "À l'époque des débats sur la loi, l'idée de celle-ci était de faire venir davantage de personnes dans les librairies. Pas vers des lockers."

Frais de port pour les livres : une victoire économique pour Amazon

Amazon n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de cette loi, qui lui a fait perdre un de ses principaux avantages face aux commerces de proximité. Elle avait notamment mis sur la table l'argument du pouvoir d'achat dans le contexte actuel – puisque les consommateurs devaient payer plus cher pour recevoir leurs ouvrages, ce qui n'est pas idéal en période d'inflation – ainsi que celui des zones rurales – qui ne peuvent pas forcément se rendre facilement dans une librairie, et comptent donc sur la livraison.

Pour Géraldine Codron, responsable de la catégorie Livres chez Amazon.fr, "cette nouvelle option de livraison gratuite représente une avancée majeure pour permettre à tous les lecteurs d'accéder facilement à la littérature". L'entreprise se félicite de cette victoire "pour les lecteurs" ... d'autant plus qu'elle va lui permettre de maximiser ses profits à l'approche de Noël.