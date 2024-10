Evening Express : la livraison en soirée d'Amazon Prime débarque dans 10 villes françaises

Amazon étend son service de livraison ultra rapide Evening Express à dix villes françaises. Il permet aux abonnés Prime de recevoir leurs achats le soir même, juste après avoir passé leur commande, et sans surcoût.

Le programme Amazon Prime offre de nombreux services, à commencer par une plateforme de vidéo à la demande, un service de streaming audio avec deux millions de titres de musique disponibles hors connexion, mais aussi de nombreux livres au format numérique, un service de cloud gaming et des jeux vidéo. Mais ce qui fait le succès de l'abonnement est indéniablement la livraison rapide et gratuite en 24 heures.

Mais saviez-vous que la firme de Jeff Bezos propose un service de livraison le soir même baptisé Evening Express ? Celui-ci permet de recevoir certains produits le jour même de la commande. Jusqu'ici, il était présent dans six villes, à savoir Paris, Lille, Lens-Liévin, Douai, Valenciennes et Hénin-Carvin. Comme elle l'annonce dans un billet de blog, l'entreprise étend Evening Express aux villes de Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg.

Amazon Prime : Evening Express à votre service

Pour bénéficier de cette option, il faut passer commande avant une certaine heure, généralement indiquée sur la page de l'article. Les livraisons sont effectuées entre 19 h et 22 h, y compris les jours fériés – à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre. Le service est gratuit pour les membres Prime pour les commandes supérieures à 25 € – à la différence du communiqué, le site mentionne 35 €. En dessous de cette somme, en revanche, il faudra s'acquitter de 3,99 €.

Parmi les produits concernés, on retrouve des articles de marque Amazon, comme les Fire TV Stick, mais aussi des produits d'entreprises locales indépendantes de tous les domaines de vente : beauté, produits alimentaires, papeterie, jouets, électronique, etc. Notons que le nombre de produits acheminés de cette manière a augmenté de plus de moitié par rapport à 2023.

Amazon Prime : la livraison rapide en soirée s'étend peu à peu

Amazon en profite pour détailler les produits les plus livrés via Evening Exxpress dans les villes françaises où le service est disponible. Ainsi, à Paris, l'un des produits les plus demandés n'est autre qu'un sèche-cheveux. De leur côté, les Lyonnais se tournent vers les cafés en grain, tandis qu'à Marseille, les clients Prime préfèrent des chargeurs de PC portables. Et à Strasbourg, les nouilles instantanées aux crevettes font partie des produits les plus prisés !

© Amazon

Pour améliorer son service, Amazon compte investir plus de 700 millions d'euros au sein de son réseau logistique en Europe, dans la robotique et les technologies basées sur l'intelligence artificielle. L'entreprise compte bien accélérer ses livraisons, augmenter le nombre d'articles éligibles et réduire les délais. Elle travaille également à réduire son empreinte carbone, notamment en utilisant des véhicules électriques et des vélos-cargo pour ses livraisons, s'engageant à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2040.