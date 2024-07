Fin d'Orange Bank : les clients sont invités à passer chez Hello Bank

Clap de fin pour Orange Bank, la banque 100 % en ligne d'Orange ! Face à son manque de rentabilité, elle tirera sa révérence d'ici à la fin du mois. Les derniers clients sont appelés à transiter vers Hello Bank.

Mauvaise nouvelle si vous êtes client chez Orange Bank ! La néobanque, lancée en 2017, ferme définitivement ses comptes. À l'instar de la grande majorité des banques en ligne, à l'exception de BoursoBank et de Fortuneo, la filiale d'Orange n'est pas rentable et doit mettre la clé sous la porte, à l'instar de Ma French Bank et de HSBC France (voir notre article). Accessible uniquement sur Internet, Orange Bank a amorcé en février dernier une phase transitoire pour permettre à ses futurs ex-clients de transférer leurs comptes vers Hello bank, la filiale numérique de BNP Paribas. L'opération, qui concerne quelque 400 000 clients, devrait se terminer à la fin du mois. La néobanque pourrait également avoir trouvé un repreneur pour son portefeuille de crédits. L'aventure est sur le point de se terminer !

Fin d'Orange Bank : 400 000 clients invités à changer de service

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventure d'Orange Bank a été un véritable fiasco. Depuis son lancement en 2017, la néobanque a tout de même coûté la somme de 880 millions d'euros à Orange ! Elle n'a jamais été rentable, d'autant plus que la gamme de produits et de services bancaires proposée était limitée par rapport à ses concurrents.

C'est donc Hello Bank qui prend la relève ! Comme nous l'apprend MoneyVox, la banque en ligne a contacté les derniers clients d'Orange Bank éligibles à la transition fin juin, par voie postale. Ces derniers disposent maintenant d'un délai de réflexion de quelques semaines. L'ensemble de l'opération devrait donc s'achever d'ici à la fin du mois. Pour faciliter cette transition, Hello bank a simplifié son processus d'adhésion, mais a également mis en place un système incitatif de primes pouvant aller jusqu'à 430 €.

C'est une véritable aubaine pour la filiale de BNP Paribas car cela lui permet de passer de 800 000 clients en 2023 à près d'un million, si l'on en croit les informations des Échos. Pour l'instant, Hello Bank ne souhaite pas communiquer les résultats définitifs de cette opération. Elle devrait communiquer à ce sujet prochainement, sans doute fin août ou début septembre.

Fin d'Orange Bank : quid du portefeuille de crédits ?

Notons toutefois que l'accord passé entre Orange Bank et Hello Bank concerne uniquement les comptes bancaires. Reste la question du portefeuille de crédits à la consommation et de prêts immobiliers, en partie héritée de Groupama Banque, qui est encore en la possession de la filiale d'Orange. Selon Bloomberg, cette dernière serait sur le point de céder ce portefeuille à KKR, un géant américain de la gestion privée, à l'issue d'un processus de vente mené depuis plusieurs mois. La transaction concerne la cession de trois portefeuilles, pour un montant de crédits estimé à 1,9 milliard d'euros.

Orange Bank jouait également un rôle important dans le financement des achats de smartphones à crédit dans les boutiques Orange. Pour la remplacer, l'opérateur a signé fin juin un autre accord avec une autre filiale de BNP Paribas, Cetelem. Voilà qui devrait garantir la pérennité des solutions de financement pour les clients !