Amazon veut concurrencer Shein et Temu avec des articles à tout petits prix

Face à la concurrence féroce de Shein et de Temu, Amazon prépare une riposte et cherche, lui aussi, à commercialiser des produits moins chers expédiés directement aux clients depuis la Chine.

Avec une politique marketing ultra-agressive et des prix défiant toute concurrence, les géants chinois Shein et Temu se sont solidement implantés dans le secteur du e-commerce, notamment dans la fast fashion. Mais leur montée en puissance, notamment aux États-Unis, n'est pas vue d'un bon œil par Amazon. Ainsi, l'entreprise de Jeff Bezos a récemment organisé une conférence privée en Chine afin de séduire les producteurs du pays, comme le rapportent CNBC et The Information. Elle compte ouvrir d'ici l'automne prochain une section discount dédiée à la vente de produits sans marques à des prix plancher, qui seraient envoyés aux acheteurs directement par les vendeurs basés en Chine. Il s'agit ni plus ni moins que de marcher sur les plates-bandes de ses concurrents, quitte à copier leur bilan carbone désastreux et à promouvoir le consumérisme débridé.

Shein, Temu et compagnie : un modèle économique qui a fait ses preuves

Ainsi, Amazon va copier le modèle économique de Shein, de Temu et des autres plateformes chinoises, qui proposent des articles à prix bas et des collections éphémères, qu'il s'agisse de vêtements, d'appareils électroniques ou d'articles de maison. Pour obtenir un tel résultat, ces dernières ont recours à une production en petite quantité qui s'adapte à la demande et à une expédition directement depuis la Chine – ce qui peut prendre plusieurs semaines.

Amazon va donc en faire de même, en proposant une gamme de produits sans marques – d'après CNBC, des haltères, des étuis de téléphones ou encore des masques pour le visage auraient été présentés –, dont une bonne partie devrait coûter moins de 20 dollars. Pour réduire les coûts, le produit commandé sur Amazon serait directement envoyé par le fabricant depuis la Chine, selon la méthode du dropshipping, dans un délai allant de neuf à onze jours.

Amazon : vers un consumérisme encore plus débridé ?

Amazon n'en est pas à ses débuts avec la Chine. Les produits chinois low-cost sont déjà largement présents sur la plateforme de e-commerce – leurs ventes en volume ont d'ailleurs augmenté de 20 % entre 2022 et 2023. Seulement, jusqu'à présent, Amazon encourageait les vendeurs à utiliser son service "Expédié par Amazon", qui consiste à envoyer les produits dans les entrepôts de l'entreprise, qui envoyait ensuite les produits en un temps record, en échange de frais facturés aux vendeurs initiaux. Cette nouvelle méthode permettrait aux fabricants et aux vendeurs de faire des économies, et donc de proposer des produits à des tarifs plus compétitifs. Bien évidemment, l'entreprise de Jeff Bezos prélèverait une commission sur les ventes réalisées sur sa plateforme.

Cette nouvelle stratégie peut sembler avantageuse pour les consommateurs, qui profiteront de tarifs attractifs chinois et des avantages de la plateforme de Jeff Bezos, mais elle ne manque pas de soulever de vives inquiétudes. En effet, Shein et Temu suscitent de vives critiques non seulement au niveau concurrentiel, mais aussi en raison de leur incitation à la surconsommation. Les deux plateformes poussent les consommateurs à acheter des produits à bas prix dont ils n'ont pas forcément besoin, qui sont souvent de mauvaise qualité et doivent donc être remplacés régulièrement. Autant dire que l'impact écologique est catastrophique... Et c'est sans compter les conditions de travail déplorables des employés – le peuple des Ouïghours en fait malheureusement les frais ! De plus, les deux entreprises chinoises n'hésitent pas à commercialiser des contrefaçons, des articles dangereux ou nocifs pour la santé, faisant fi des différentes réglementations (voir notre article). Des pratiques qui les ont placées dans le viseur des autorités européennes, bien décidées à leur faire respecter le DSA.