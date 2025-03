Cette application gratuite est équivalente à WhatsApp - mais elle est 100% française

Vous recherchez une alternative à WhatsApp et aux services des GAFAM ? Laissez-vous séduire par cette messagerie instantanée bretonne, qui a fait le choix de l'éco-responsabilité et protège vos données.

Avec ses deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est une des messageries instantanées les plus populaires au monde. Mais le récent comportement de Mark Zuckerberg – et plus globalement des géants de la tech américains –, qui multiplie les appels du pied à Donald Trump, inquiète fortement les utilisateurs français. Le patron de Meta a notamment décidé de mettre fin à la politique de diversité de l'entreprise et a supprimé son programme de fact-checking sur Facebook, Instagram et Thread, marquant un recul majeur de sa politique de modération des contenus et ouvrant grand la porte à la propagation de fake news.

De nombreux utilisateurs commencent à se dire qu'il n'est peut-être pas bon de dépendre autant, numériquement parlant, des géants américains et de leur confier autant de nos données personnelles. Certains vont même jusqu'à appeler au boycott de WhatsApp et compagnie ! Mais encore faut-il trouver des équivalents européens pour répondre à nos besoins !

Justement, une start-up bretonne pourrait bien nous offrir une alternative made in France à WhatsApp avec son application Treebal. Celle-ci a vu le jour près de Rennes en 2021 et est aujourd'hui utilisée par plus de 50 000 particuliers et 40 organisations publiques et privées. Elle est accessible gratuitement sur le Play Store et l'App Store pour les particuliers. Il existe aussi des formules payantes pour les professionnels du secteur privé ou public.

© Treebal

Comme sur les messageries classiques, elle permet de discuter avec ses amis et ses tribus (nom donné pour les groupes). Elle se démarque toutefois sur le plan des données personnelles. Etant basée en Europe, Treebal respecte scrupuleusement le RGPD. De plus, l'entreprise ne loue pas ou ne vend pas les données de ses utilisateurs, et n'a pas de modèle économique sur les données, contrairement aux autres solutions semblables. Si elle collecte bien les numéros de téléphone pour connecter les utilisateurs entre eux, elle ne les affiche jamais dans les conversations. Bien évidemment, tout est chiffré de bout en bout.

Treebal a la particularité d'être éco-conçue, c'est-à-dire qu'elle a intégré la dimension environnementale à toutes les étapes de sa conception et de sa réalisation. Ainsi, les développeurs ont fait le choix d'une architecture technique adaptée afin d'éviter les allers-retours avec les serveurs et supprimer les traitements inutiles : les messages sont ainsi délivrés au plus près des utilisateurs.

De leur côté, ces derniers sont à faire le tri dans leurs messages pour diminuer la pollution des serveurs. Ils ont notamment la possibilité de choisir un seuil d'ancienneté pour la suppression de leurs messages, sept jours étant l'option par défaut, et le maximum montant à un mois.

De plus, chaque profil affiche un "éco-score" qui symbolise leur contribution aux projets de reforestation soutenus par Treebal. Plus ils utilisent l'application, plus ils la partagent et plus ils contribuent, plus leur éco-score augmente. Enfin, l'entreprise s'engage à reverser 10 % de son chiffre d'affaires à des projets sociaux et environnementaux locaux. Alors, on se laisse tenter ?