L'appli X sur Android fait peau neuve : voici tout ce qui change avec cette nouvelle version

Après une longue année de chantier, X s'offre une toute nouvelle application sur Android. Pas une simple mise à jour, mais une refonte totale, destinée à rendre le réseau social "plus rapide, plus fluide et plus fiable".

Depuis son rachat par Elon Musk, X multiplie les chantiers techniques pour moderniser sa plateforme et devenir une application indispensable dans la vie quotidienne. Cette fois, l'entreprise s'attaque à l'un de ses points faibles historiques : son application Android. Comme le rapporte TechCrunch, le réseau social vient de déployer, après près d'un an de développement, une toute nouvelle version de son application, entièrement reconstruite, avec la promesse d'offrir de meilleures performances et d'accélérer l'arrivée de nouvelles fonctions. Il était temps !

X sur Android : une application "plus rapide, plus fluide et plus fiable"

C'est Nikita Bier, responsable produit chez X, qui a fait l'annonce. Selon lui, il s'agit de "l'aboutissement de l'un des plus importants projets d'ingénierie de l'histoire de l'entreprise", qui a débuté l'été dernier. En effet, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour.

Au lieu de corriger l'ancienne base de code, qui s'était alourdie au fil des années à force d'accumuler des correctifs et des nouvelles fonctions, l'entreprise a reconstruit l'application à partir de zéro. Elle promet un logiciel plus rapide au lancement, avec un défilement plus fluide du fil d'actualité, des notifications plus fiables et une stabilité générale en hausse.

We've completely rebuilt the Android X app from the ground up.



It's faster, smoother, and more reliable than the old version in every way. We modernized the foundation so everything just feels better: scrolling, loading, notifications, you name it.pic.twitter.com/ULlSwiIlvV — Engineering (@Engineering) July 20, 2026

En même temps, l'application X sur Android était considérée depuis plusieurs années maintenant comme moins performante que son équivalent sur iPhone. Les utilisateurs lui reprochaient notamment une fluidité moindre, des retards dans certaines nouveautés et davantage de bugs. L'entreprise reconnaît d'ailleurs que les deux versions avaient fini par évoluer différemment, ce qui compliquait le développement et la maintenance. La nouvelle base technique doit donc permettre de rapprocher les deux plateformes et de simplifier le travail des équipes.

En reconstruisant entièrement son application, X souhaite aussi accélérer le déploiement de nouvelles fonctions sur Android. Jusqu'à présent, de nombreuses nouveautés arrivaient d'abord sur iOS avant de faire leurs débuts sur Android plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard.

Désormais, l'entreprise affirme que les utilisateurs d'Android pourraient bénéficier des prochaines innovations en même temps que ceux d'iPhone, voire parfois en avant-première. Une excellente nouvelle étant donné qu'Elon Musk intègre petit à petit au réseau social une messagerie privée, la prise en charge de paiements, la création vidéo et d'autres éléments visant à faire de X une application "tout-en-un" similaire à ce que propose WeChat.

La nouvelle application de X sur Android est d'ores et déjà disponible sur le Play Store, où une simple mise à jour suffit pour en profiter. Quelques fonctions, telles que Spaces (le service de discussions audio en direct), n'y sont cependant pas encore intégrées. De même, il y a encore quelques optimisations à faire pour les smartphones les plus anciens. L'entreprise prévoit d'ajouter ultérieurement plusieurs outils, dont un éditeur vidéo plus complet, de nouvelles réactions vidéo et des fils d'actualité personnalisés, sans qu'un calendrier précis ne soit connu.