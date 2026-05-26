Forum : la nouvelle appli Facebook pour les conversations de groupe

Meta lance discrètement une nouvelle application baptisée Forum, entièrement centrée sur les groupes Facebook et les discussions communautaires. Un concept qui n'est pas sans rappeler celui de Reddit, mais avec une touche d'IA.

Après Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Threads, le groupe Meta vient de très discrètement lancer une nouvelle application dédiée aux groupes Facebook et aux discussions communautaires – une fonction très populaire sur le réseau social – et sobrement baptisée Forum. Sa description officielle dans l'App Store est la suivante : "Forum, une application Facebook, est un espace dédié aux conversations qui comptent le plus pour vous, conçu pour les groupes que vous appréciez déjà et ceux que vous n'avez pas encore découverts." Son but est d'aider les utilisateurs à obtenir "de vraies réponses" de la part de "vraies personnes". Bref, c'est une plateforme communautaire, dont l'approche n'est pas sans rappeler celle de Reddit.

Forum Facebook : un retour aux sources pour les communautés

Pour utiliser Forum, il faut se connecter à son compte Facebook – Meta cherchant à créer un écosystème de plus en plus fermé. Toutefois, le fil d'actualité de l'application se distingue clairement de celui du réseau social. Il se concentre exclusivement sur les conversations des groupes, plutôt que d'offrir un mélange de publications d'amis, de pages et de contenus recommandés par l'algorithme. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une sorte de grand forum, mais avec une interface modernisée et une couche d'algorithmes.

À la première connexion, l'utilisateur est invité à préciser ses centres d'intérêt afin d'affiner les contenus proposés. Ensuite, l'application affiche les discussions issues des groupes auxquels il appartient, des recommandations communautaires, et des conversations basées sur ses centres d'intérêt. Attention toutefois, toutes les publications restent synchronisées avec Facebook. Ainsi, un message publié dans Forum apparaît également dans les groupes sur la plateforme Facebook classique. Cela crée une porosité entre les deux environnements, qui donne quelque peu l'impression que Forum est une simple interface supplémentaire du réseau social.

© Meta

Meta a toutefois pris soin d'y intégrer quelques fonctions d'intelligence artificielle inédites. La première est baptisée "Ask" et permet de rechercher des réponses à travers différents groupes, tandis que la seconde est un assistant IA à destination des administrateurs afin de les aider à gérer leurs communautés.

Interrogé sur le discret lancement de Forum, Meta explique agir de façon prudente. "Nous testons publiquement de nombreux nouveaux produits afin de déterminer ce que les utilisateurs trouvent intéressant et utile pour leur expérience sur nos applications", indique un porte-parole de l'entreprise à Engadget. Pour l'instant, l'application est uniquement sur l'App Store américain.

Notons qu'une application similaire avait déjà été lancée lorsque la firme de Mark Zuckerberg s'appelait toujours Facebook, avant d'être abandonnée en 2017. Mais, depuis, le contexte a radicalement changé, avec une explosion des communautés assez fermées sur Reddit, Discord, Telegram, Slack et, bien évidemment, des groupes Facebook. Une façon de relancer l'engagement sur le réseau social ?