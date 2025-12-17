Instagram for TV : le réseau social débarque sur les téléviseurs connectés

On connaissait Instagram sur smartphone et tablette. Maintenant, on pourra profiter du célèbre réseau social sur TV connecté, grâce à une application dédiée, et regarder des Reels sur grand écran, en famille ou entre amis.

Avec ses 3 milliards d'utilisateurs mensuels, Instagram a profondément évolué depuis ses débuts. Au départ simple application de partage de photos, elle privilégie désormais les messages privés, les Stories et surtout les Reels, ses vidéos courtes pensées pour répondre à la popularité grandissante de TikTok.

Mais Meta a de grandes ambitions pour la plateforme et s'apprête à lui faire passer un cap. Début octobre, l'entreprise faisait savoir qu'elle souhaitait lancer une application sur téléviseur afin d'amplifier la visibilité de ses vidéos. Dans un billet de blog, elle annonce le lancement officiel d'Instagram for TV, une nouvelle application qui s'inspire fortement de celle de YouTube et qui met en avant ses Reels. De quoi renforcer un peu plus le réseau social dans la vidéo !

Instagram for TV : un plan pour élargir son public

Dans son communiqué, Meta explique que "notre communauté nous a fait savoir que regarder des Reels ensemble était plus amusant, et ce test vise à déterminer quelles fonctions permettent d'optimiser cette expérience sur un téléviseur". En octobre dernier, Adam Mosseri, patron d'Instagram, déclarait lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles que "si le comportement et la consommation sur ces plateformes se déplacent vers la TV, alors nous devons aussi aller vers la TV" . Pour lui, le format de vidéo vertical est assez présent sur le réseau social pour s'adapter facilement à une consommation sur les téléviseurs.

La nouvelle application reprend les mêmes codes que les applications de streaming, avec le choix du profil au démarrage, un carrousel de contenus et une barre de recherche. On retrouve bien sûr les fonctions habituelles, comme aimer des vidéos, consulter des commentaires et même rechercher des créateurs spécifiques ou des sujets qui vous intéressent.

© Meta

Les contenus ne sont pas simplement affichés comme un fil à scroller verticalement, mais organisés en chaînes thématiques horizontales. Chaque chaîne regroupe des Reels autour d'intérêts ou de thèmes – la musique, le sport, les moments tendances ou encore les voyages – afin de faciliter la navigation dans une logique proche de celle des applications de streaming classiques.

Instagram for TV n'est pas limité à un seul compte par appareil. Les foyers peuvent connecter jusqu'à cinq comptes différents, chaque membre de la famille pouvant ainsi bénéficier de recommandations personnalisées selon ses centres d'intérêt. Enfin, grâce à une présélection algorithmique, Instagram va mettre en avant des contenus adaptés à une consommation à plusieurs et aux thèmes de prédilection du profil. L'objectif est de donner envie de regarder des vidéos en famille, pas de faire la même chose que sur smartphone.

Notons que l'application fonctionnera sur les mêmes standards que ceux définis pour les jeunes utilisateurs dans l'application mobile, avec des restrictions sur les contenus, les profils et les commentaires jugés inappropriés. Pour l'instant, elle est déployée en phase de test aux États-Unis, exclusivement sur certains appareils Amazon Fire TV. Un peu de patience donc ! Maintenant, il ne manquerait plus que TikTok se mette aussi aux applications pour TV !