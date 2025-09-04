Après des années d'attente, l'appli Instagram arrive enfin sur iPad

Alors que l'application Instagram était uniquement optimisée sur smartphone, Meta a annoncé l'arrivée d'une version pour iPad. Une grande nouvelle pour les utilisateurs qui se plaignaient du manque d'ergonomie de la plateforme sur tablette.

Lorsque le réseau social Instagram est arrivé, la plateforme est arrivée avec une application qui était uniquement disponible sur smartphone. Aussi fou que cela puisse paraître, cette situation est restée inchangée jusqu'à présent. Pendant près de quinze ans, les utilisateurs qui souhaitaient se connecter sur un iPad pouvaient également passer par une application, mais qui était optimisée pour smartphone. La plateforme n'était donc pas du tout adaptée, notamment en termes d'ergonomie, pour les grands écrans.

Une ère qui est officiellement terminée puisque Meta, la maison mère d'Instagram, a officiellement annoncé le lancement d'une version spécifique pour iPad. "Très attendue par les utilisateurs, cette nouvelle application a été conçue pour offrir une navigation optimisée pour le grand écran de l'iPad, tout en tirant pleinement parti des fonctionnalités les plus appréciées d'Instagram", a déclaré Meta dans un communiqué de presse.

Instagram sur iPad : enfin une version optimisée pour tablette ?

Le temps où l'application Instagram, qui était simplement étirée en mode paysage sur iPad, est donc bel et bien révolu. Cela est d'autant plus important pour les fans d'Apple que les utilisateurs d'une tablette Android pouvaient déjà bénéficier d'une version optimisée du réseau social sur leur appareil. Meta avait en effet hésité pendant longtemps à développer une véritable application pour iPad, estimant qu'il y avait trop peu d'utilisateurs sur les tablettes d'Apple. Le géant de la tech a donc pris son temps, mais il a finalement assouvi le désir de certains de ses fans.

© Instagram

Désormais, le design est parfaitement adapté aux tablettes : les commentaires des publications sont affichés dans un panneau latéral, situé à côté des photos ou des vidéos, sans les masquer. De son côté, l'accueil de la messagerie a également été redessiné. Les messages privés sont aussi affichés dans une barre latérale, à côté des conversations, permettant aux utilisateurs d'avoir accès à l'ensemble de leurs contacts en quelques secondes. Autre ajout, l'onglet "Abonnement" permet d'afficher uniquement les publications et les Reels qui ont été publiés par les comptes auxquels les utilisateurs sont abonnés.

Instagram sur iPad : une mise à jour pour concurrencer TikTok ?

Avec cette mise à jour, Meta a souhaité mettre en avant les Reels, les vidéos courtes qui rappellent le fonctionnement de TikTok. Désormais, lorsque vous ouvrez l'application, ce sont les Reels qui s'affichent par défaut, et non plus les publications de vos proches. Un changement qui arrive dans un timing bien précis pour Instagram, qui espère bénéficier des déconvenues de son concurrent, TikTok, qui est menacé d'interdiction aux États-Unis. La nouvelle version d'Instagram pour iPad est donc en cours de déploiement sur l'App Store et ce sont les détenteurs d'une tablette fonctionnant sous iPadOS 15.1 qui pourront en profiter. En parallèle, Meta a également annoncé qu'une nouvelle version pour tablettes Android était en cours de développement.