X.com met en place la vérification d'âge pour accéder aux contenus pornos

Alors qu'il possède une réputation sulfureuse, X (ex-Twitter) met en place un système de vérification d'âge. Les utilisateurs doivent maintenant prouver qu'ils sont majeurs pour visualiser les contenus pour adultes de la plateforme.

Depuis un moment maintenant, le Gouvernement se bat pour que les sites pornographiques vérifient réellement l'âge de leurs utilisateurs, afin d'éviter que leurs contenus soient accessibles aux mineurs. Et, pour cela, il n'hésite pas à sortir la menace suprême : celle du blocage. Visiblement, cela s'est révélé assez dissuasif puisque X.com, qui a la particularité d'autoriser la diffusion de très nombreux contenus pornographiques – le réseau social porte bien son nom ! –, a décidé de prendre les devants en se mettant en conformité avec la législation française, même si l'Arcom ne l'a pas encore officiellement désigné comme un site à bloquer.

Pour cela, il a mis en place un système pour vérifier que ses utilisateurs soient bien majeurs pour pouvoir accéder au contenu pour adulte de la plateforme. Une décision bienvenue mais étonnante, étant donné qu'Elon Musk a plutôt tendance à faire un pied de nez aux autorités européennes.

X.com : une vérification d'âge facultative… pour l'instant

En France, les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans, et ceux ayant entre 13 à 15 ans doivent s'inscrire avec une autorisation parentale. Enfin, en théorie. Dans les faits, il suffit souvent de mettre une fausse année de naissance et de dire que l'on a plus de 18 ans. Bref, vous l'aurez compris, X abrite les comptes de mineurs. Or, la plateforme héberge des contenus pour adultes, comme des vidéos issues de PornHub par exemple ou de courtes vidéos générées par Grok via le mode Spicy. Par conséquent – et c'est là le problème – les plus jeunes peuvent tout à fait tomber par hasard, d'autant plus que le réseau social n'effectue aucune véritable vérification d'âge. C'est pourquoi il est régulièrement dans le viseur de nombreuses associations de protection de l'enfance, et ce bien avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter.

Or, l'article 227-24 du Code pénal, modifié en décembre 2021, interdit "de fabriquer, de transporter, de diffuser" des contenus pornographiques s'ils risquent d'être vus par des mineurs. Les plateformes sont également condamnables "si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans." Et c'est sans compter la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), qui est venue renforcer l'arsenal législatif français.

Étant donné que le Gouvernement durcit le ton, le réseau social d'Elon Musk a décidé d'enfin mettre en place un système de vérification de l'âge des utilisateurs. Ainsi, ses derniers ont désormais le choix entre soumettre un selfie qui sera analysé par une IA, ou transmettre une pièce d'identité. Après, il sera toujours possible de naviguer sur la plateforme avec un compte dont l'âge n'aura pas été vérifié, mais les contenus pour adultes ne s'afficheront plus correctement. Notons que X n'a pas donné de détails concernant la sauvegarde et l'usage qu'il fera de ces données, ce qui peut soulever quelques interrogations quant à la sécurité et la confidentialité de ces informations sensibles.

Reste maintenant à savoir si la vérification d'âge se limitera uniquement au contenu pornographique, ou si le système se généralisera par la suite afin d'empêcher les moins de 15 ans de naviguer sur X. Un projet vivement défendu par Emmanuel Macron et la Commission européenne, et qui se met lentement en marche.