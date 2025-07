Les autorités alertent : cette nouvelle mode sur TikTok est très dangereuse pour la santé

Alors que les vacances estivales battent leur plein et que le soleil tape fort, une nouvelle mode très dangereuse fait fureur sur TikTok. Au point que le ministre de la Santé tire la sonnette d'alarme en urgence.

Si vous utilisez TikTok, vous devez être habitué à voir défiler les tendances et autres challenges viraux sur le réseau social. Si beaucoup restent inoffensifs – tendances beauté, défis culinaires, chorégraphies –, certains peuvent en revanche s'avérer bien plus dangereux. On ne compte plus le nombre de challenges qui font régulièrement le buzz, comme le blackout challenge – qui consiste à se filmer en train de s'étrangler jusqu'à l'évanouissement et qui a coûté la vie à au moins sept enfants – ou le zizi challenge – qui incite les jeunes enfants à exhiber leur sexe dans des vidéos.

Chaque été, une nouvelle tendance particulièrement nocive fait son grand retour : le burn lines. Son principe est simple : provoquer délibérément des coups de soleil et les exposer fièrement sur les réseaux sociaux, pour montrer qu'on a bien pris le soleil. Il s'agirait ni plus ni moins que du "bronzage en devenir". Pire, certaines utilisatrices vont jusqu'à partager leur "routine" pour obtenir des brûlures réussies, comme sortir sans protection solaire quand l'indice UV est compris entre 7 et 11, utiliser une huile autobronzante pour renforcer les marques et même se badigeonner d'huile d'olive pour améliorer le "bronzage". Bref, que des conseils désastreux.

Sur le même principe, la tendance des sun tattoo, ou "tatouage de soleil", consiste à réaliser des dessins sur son corps avec de la crème solaire ou à coller des stickers sur la peau afin de garder une trace, en une sorte de tatouage éphémère.

Autre trend dangereux : les crèmes solaires maisons. De nombreuses internautes partagent en effet leurs "recettes" pour obtenir un produit censé être plus sain et moins cher, souvent à base d'huile de coco, d'amande douce, de beurre de karité ou encore d'oxyde de zinc… Il est pourtant tout bonnement impossible d'en faire soi-même, car le processus de fabrication de ce produit est trop complexe pour être reproduit chez soi.

Méfiance également face aux crèmes solaires vendues en ligne sur des plateformes comme Aliexpress, Shein, Temu ou TikTok Shop, proposées à des prix imbattables, car c'est à vos risques et périls ! En effet, elles sont souvent de marques inconnues, sans marquage CE, ou alors avec des informations délirantes, comme un indice 90 ! Vous vous retrouverez alors soit avec un produit dangereux, soit sans rien du tout, puisqu'il peut aussi s'agir d'une arnaque destinée à voler votre argent.

Ces pratiques peuvent prêter à sourire, mais elles sont tellement populaires sur les réseaux sociaux que le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dû tirer la sonnette d'alarme ce lundi 28 juillet : "Votre peau, c'est votre vie", prévient-il dans une vidéo de prévention. Car s'exposer aux UV sans protection, c'est prendre des risques pour sa santé. Outre le fait que les coups de soleil soient douloureux, ils peuvent engendrer des cicatrices, entraîner le vieillissement prématuré de la peau et, surtout, favoriser des cancers. Selon Santé publique France, 141 200 à 243 500 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France, dont 112 960 à 194 800 provoqués par une exposition excessive aux UV. Un prix cher payé pour quelques minutes de popularité !