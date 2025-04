Zizi challenge : le nouveau défi dangereux sur TikTok

Un nouveau défi fait fureur sur TikTok et YouTube : le zizi challenge. Comme son nom le suggère, il incite de jeunes enfants à exhiber leur sexe dans des vidéos. Complètement idiot, mais surtout illégal et dangereux.

Grâce à ses formats courts, son fil d'actualité optimisé par des algorithmes, ses filtres créatifs, ses nombreux outils de création et sa vaste communauté, TikTok séduit massivement les jeunes. Pourtant, le réseau social n'est pas exempt de dérives : addiction, rencontres risquées, cyberharcèlement, contenu inapproprié… La liste est longue ! Les challenges, en particulier, soulèvent des inquiétudes. Si beaucoup restent inoffensifs – tendances beauté, défis culinaires, chorégraphies –, certains peuvent s'avérer bien plus dangereux. On ne compte plus le nombre de challenges qui font régulièrement le buzz, à l'instar du blackout challenge – qui incite à se filmer en train de s'étrangler jusqu'à l'évanouissement et qui a coûté la vie à au moins sept enfants – ou du cicatrice challenge, les plus jeunes utilisateurs n'étant pas forcément conscients des risques et désirant juste imiter les autres.

Le dernier défi en date est le "zizi challenge" – il est aussi parfois appelé "maillot challenge" ou "mayo challenge". Il incite les jeunes garçons, généralement âgés entre 7 et 10 ans, à montrer leur sexe, parfois par surprise, dans une vidéo, en direct ou en différé. Dans un message publié sur X le 2 avril 2025, la police nationale alerte contre cette tendance qui commence à prendre de l'ampleur sur le réseau social chinois, mais aussi sur YouTube. De nombreux signalements ont été remontés à l'office de protection des mineurs (OFMIN) autour de ce phénomène, qui est pourtant dangereux et illégal.

Zizi challenge : un défi interdit et puni par la loi

Le danger d'un tel défi n'est pas à sous-estimer. En effet, les vidéos publiées peuvent être récupérées par des pédocriminels ou des personnes mal intentionnées. En plus d'alimenter des plateformes de pédophilies, ces individus peuvent chercher à entrer en contact avec les enfants et à leur demander d'autres photos ou vidéos du même type, quitte à verser dans le harcèlement. D'autres pourraient également être tentés de leur extorquer ou de leur demander une rançon en pratiquant des sextorsions (voir notre article).

Les parents doivent absolument être alertés de cette pratique, d'autant plus qu'ils peuvent faire l'objet de poursuites. En effet, l'exposition de l'anatomie intime d'un mineur constitue une infraction, celle de la diffusion d'une image à caractère pornographique d'un mineur de moins de quinze ans. Or, la plupart du temps, ces vidéos sont postées depuis le smartphone d'un adulte, qui est responsable devant la loi de son contenu et de ce qui s'y passe: De ce fait, les vidéos engagent la responsabilité pénale du propriétaire de l'appareil. Et, en la matière, le Code pénal prévoit des sanctions pouvant être très lourdes — Internet étant à ce sujet une circonstance aggravante.

Il s'agit, pour les parents comme pour l'entourage, d'être attentifs et de ne pas laisser les enfants se servir seuls d'un téléphone. Il faut absolument s'engager au maximum dans les activités numériques de ses enfants, pour ne pas les laisser faire n'importe quoi, et leur enseigner les bonnes pratiques en matière d'hygiène numérique. Les applications de contrôle parental sont un excellent premier pas en la matière. Notons que TikTok et YouTube semblent avoir fait le ménage au niveau de ce hashtag, qui renvoie désormais principalement vers des vidéos réagissant à l'alerte de la police nationale.