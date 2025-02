TikTok Shop arrive en France : vous pouvez maintenant scroller pour acheter

Après les États-Unis et le Royaume-Uni, TikTok Shop débarque en France. Les utilisateurs pourront acheter des produits directement depuis l'application, sans avoir à la quitter. De quoi faire flamber les portefeuilles !

De nombreux réseaux sociaux profitent de leur popularité et de l'engagement des communautés pour pousser leurs utilisateurs à acheter des produits – ce n'est pas pour rien qu'on parle d'influenceurs –, et ce directement sur la plateforme. C'est le cas de Facebook, d'Instagram ou encore de Snapchat. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que TikTok, l'application favorite des jeunes aux 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, ne se lance lui aussi dans le e-commerce, rêvant de concurrencer des géants comme Amazon, AliExpress et leurs consorts.

Le réseau social multiplie depuis quelque temps les initiatives pour développer sa propre plateforme d'achat en ligne. Il avait ainsi testé la fonction Trendy Beats afin de pouvoir y vendre ses propres produits. Il avait également déployé TikTok Shop au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2023, permettant aux marques de vendre leurs produits directement dans l'application, sans jamais avoir à la quitter. L'entreprise de ByteDance continue son incursion dans le monde du e-commerce puisque TikTok Shop va faire son arrivée imminente en France, en Italie et en Allemagne.

TikTok Shop : acheter directement depuis le réseau social

Dès ses débuts, ByteDance a progressivement mis en place un écosystème financier très attractif pour les créateurs de contenu. Ainsi, TikTok propose un programme baptisé Creator Rewards, accessible sous certaines conditions, afin de récompenser les vidéos les plus virales. Les influenceurs peuvent également recevoir des "cadeaux" virtuels, offerts par leurs abonnés – mais achetés avec de l'argent bien réel – lors des lives, qu'ils peuvent ensuite transformer en espèces. Et c'est sans compter les partenariats rémunérés, où les influenceurs mettent en avant des produits moyennant une rémunération de la part des marques.

© ByteDance

Tout ce côté "business" va encore empirer avec l'arrivée de TikTok Shop, qui a déjà fait ses preuves dans les pays où il est disponible. Depuis le 24 février, les entreprises basées en France, en Allemagne et en Italie, peuvent s'inscrire sur la plateforme en tant que vendeurs. Certaines marques ont également reçu un courriel de la part de TikTok leur proposant de rejoindre Shop "en avant-première", le "projet [étant] réservé à une sélection limitée de partenaires stratégiques." Il faudra attendre avril avant que les utilisateurs français de TikTok puissent faire leurs achats directement sur la plateforme.

TikTok Shop : un moyen d'encourager la surconsommation

Avec cette nouveauté, les vidéos virales vont tout simplement se transformer en véritables vitrines interactives. Le concept est simple : les créateurs vont pouvoir mettre en avant des produits dans leurs contenus, et leurs abonnés pourront acheter ces articles en un clic directement depuis le réseau social. En échange, les influenceurs recevront une commission sur chaque vente. De quoi les inciter à toujours promouvoir plus de marques et à multiplier les partenariats, afin d'engranger toujours plus de revenus…

TikTok Shop a fait ses preuves aux États-Unis, où il est disponible depuis septembre 2023. En janvier dernier, ses ventes ont augmenté 153 % plus rapidement que celles de ses concurrents chinois Temu (+28 %) et Shein (+26 %). Le chiffre d'affaires de TikTok Shop a même dépassé les 100 millions de dollars lors du Black Friday 2024 !

Mais c'est loin d'être une bonne nouvelle. Car le réseau social est régulièrement pointé du doigt pour l'addiction qu'il entraîne chez les jeunes, les algorithmes n'hésitant pas à "enfermer" les utilisateurs dans le visionnage de vidéos. Cela a de graves conséquences psychologiques. Cette fois, il s'attaque directement à leurs portefeuilles. L'entreprise va pouvoir compter sur cette addiction pour permettre aux créateurs de gagner toujours plus d'argent, et aux spectateurs d'en perdre toujours plus…