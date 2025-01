Quitter TikTok pour RedNote : voici ce qui vous attend avec cette nouvelle appli à la mode

Vous connaissiez TikTok ? Voici RedNote, le nouveau venu des réseaux sociaux. Lui aussi d'origine chinoise, il connaît un succès florissant aux États-Unis, où il est numéro un des applis les plus téléchargées. En Europe, son influence progresse à une vitesse folle.

En 2025, on ne va plus sur Instagram, Snapchat et encore moins sur Facebook. Fini également de poster son BeReal quotidien et de s'endormir sur TikTok. La nouvelle app de l'année s'appelle Xiaohongshu (ou "RedNote" pour les non-mandarins) et connaît un franc succès depuis quelques jours.

Outre-Atlantique, Xiaohongshu / RedNote est en tête des applications gratuites les plus téléchargées de l'App Store. En France, il est numéro 3. Un succès que le réseau social chinois doit à son homologue, TikTok. En effet, face à la menace d'une interdiction de la plateforme aux États-Unis, des milliers d'Américains ont quitté TikTok pour rejoindre RedNote. Un exode massif qui suscite toutefois quelques questions.

RedNote : c'est quoi au juste ?

Fondée en 2013, l'application est développée par la société Xingin Information Technology, basée à Shanghai. Avec près de 300 millions d'utilisateurs, selon un rapport du cabinet de recherche Qian Gua, la spécificité de Xiaohongshu / RedNote réside dans son interface entièrement en mandarin et axée sur le partage de contenus lifestyle, voyage, mode et beauté. CNN et le New York Times lui ont d'ailleurs attribué le surnom d'"Instagram chinois" tant la ressemblance avec l'application de Meta peut surprendre.

Pourtant, RedNote diffère des autres réseaux sociaux par son algorithme. Selon les précisions de 20 Minutes, il privilégie les contenus liés aux centres d'intérêt des utilisateurs plutôt que de mettre en avant les contenus les plus populaires. Pour le reste, le partage des photos et de vidéos est bien évidemment présent, tout comme la possibilité de trouver les dernières tendances du moment. En revanche, là où l'application se démarque, c'est par son lien avec le commerce en ligne, à l'image de ce que fait déjà le géant Temu.

RedNote : pourquoi s'inquiéter d'une telle popularité ?

Après une telle présentation et quelques cours de mandarin, qu'est-ce qui vous empêcherait de rejoindre la nouvelle app du moment ? Et bien sachez que si vous décidez de vous créer un profil RedNote, une partie de vos données est récupérée et envoyée à l'entreprise propriétaire à des fins de pistage. C'est notamment ce qu'a révélé un internaute sur X, précisant que le numéro de téléphone, la localisation, l'identifiant et l'empreinte de l'appareil sont collectés par le réseau social. D'un côté plus personnel, la langue, le fuseau horaire, l'âge, le sexe que l'on donne à l'inscription, l'adresse IP ou encore le pays de l'utilisateur sont également connus par RedNote, une fois inscrit.

Bien sûr, ce type de collecte d'informations n'est pas nouveau et s'opère déjà sur diverses applications, en France notamment. Là où la donne est différente avec RedNote, c'est que l'on peut suspecter, comme pour TikTok, que les données récoltées sont ensuite transmises au gouvernement chinois. Enfin, pour la petite histoire et parce que vous vous demandez sûrement pourquoi RedNote porte ce surnom. C'est tout simplement parce que Xiaohongshu signifie "petit livre rouge" en mandarin.