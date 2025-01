Bientôt la fin des stories à la une sur Instagram ? Les utilisateurs paniquent

Panique sur Instagram ! Le réseau social est en train de réaliser des tests pour supprimer les stories à la une et les regrouper dans un onglet spécifique. Un changement qui est loin de plaire aux utilisateurs !

Une des fonctions que vous appréciez le plus sur Instagram est certainement, comme de nombreuses personnes, la publication de stories – des photos ou de courtes vidéos accessibles pour une durée de vingt-quatre heures en appuyant sur la photo de profil de l'utilisateur. Le parfait moyen pour partager votre quotidien ou des publications qui vous ont tapé dans l'œil ! Depuis 2017, il est même possible de les "sauvegarder" et de les regrouper sous forme d'albums pour les afficher à la une sur votre profil, sous la forme de petites bulles. Mais de gros changements sont à venir concernant cette fonction ! En effet, les stories à la une vont changer de place. Elles seront déplacées et regroupées dans un onglet spécifique, identifiable grâce à une icône en forme de cœur arrondi. Et autant dire que c'est loin de plaire aux utilisateurs ! Visiblement, il semblerait que ce soit le changement de trop pour le réseau social !

Fin des stories à la une : un changement en cours de test

Adam Mosseri, le patron d'Instagram, est revenu sur ce changement dans un live sur le réseau social. "Nous essayons de trouver un moyen d'améliorer le profil et de simplifier le contenu […] Vous aurez toujours le contrôle, vous pourrez toujours épingler des choses, il y aura un onglet dédié aux moments forts, mais nous n'avons pas besoin d'avoir des bulles et de rendre tout cela compliqué", s'est-il expliqué, tout en admettant qu'il s'agissait d'un choix "controversé". Résultat des courses : les profils de nombreux utilisateurs auront sans aucun doute l'air bien plus "nus" car, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne postent plus, peu emballés à l'idée de devoir publier des photos travaillées ou du texte construit et réfléchi. Ils préfèrent les stories, plus intuitives et "authentiques", moins prises de tête en somme.

Cette nouveauté est en phase de test depuis le 19 novembre dernier, donc tout le monde n'est pas encore concerné. Mais certains utilisateurs commencent déjà à recevoir des notifications expliquant que leurs stories à la une vont "être déplacées". Et autant dire que c'est loin de leur plaire ! Sur TikTok et X (ex-Twitter), ils sont nombreux à manifester leur mécontentement. "Instagram supprime les bulles à la une, wtf ? Mec, c'est toute ma personnalité, je ne suis rien, mon compte n'est rien sans elles", lance dramatiquement une utilisatrice. D'autres menacent carrément de supprimer l'application. En même temps, la fonction est particulièrement pratique, puisqu'elle permet de trouver un souvenir précis ou, dans le cas des influenceurs et des entreprises, des informations très rapidement.

Ce changement intervient après une multitude d'annonces de la part de Meta pour simplifier la navigation et l'esthétique d'Instagram. Après, il n'est pas impossible que Meta revienne en arrière si le mécontentement des utilisateurs est trop important. Cela avait déjà été le cas, lorsque le réseau social s'était un peu trop inspiré de TikTok au goût des internautes.