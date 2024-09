Vous n'allez plus reconnaître Snapchat : l'appli change tout !

Snapchat va avoir droit à une refonte complète de son interface qui promet d'être plus simple et plus conviviale, avec notamment moins d'onglets. Il faudra attendre le verdict des utilisateurs pour savoir si c'est une réussite.

Véritable croisement entre un réseau social et une messagerie instantanée, Snapchat est très populaire auprès des jeunes, grâce à son côté ludique, ses nombreux effets visuels et ses messages éphémères, qui ne durent qu'une dizaine de secondes – après quoi ils sont irrémédiablement détruits. Bien que l'application se soit enrichie au fil des années, elle a cependant conservé sa particularité : les photos et vidéos disparaissent automatiquement au bout de quelques heures. Une façon de rester dans la spontanéité et dans l'instantanéité des échanges, ce qui garantit son succès.

Snapchat s'apprête toutefois à passer un cap, puisque toute son interface va être revue dans un souci de simplification. Il s'agit là de la plus grande refonte du réseau social depuis des années. Ce nouveau design, baptisé "Simple Snapchat", a été annoncé mardi dernier sur scène lors du sommet annuel des partenaires de Snap à Los Angeles. "Elle rapproche les Stories des conversations, simplifie la découverte de contenu et amène les gens directement devant notre caméra pour qu'ils s'expriment", a déclaré Evan Spiegel, le PDG de l'entreprise, à The Verge. Il faut dire que Snapchat a la réputation d'être une application complexe à prendre en main, tant dans la répartition des informations que le maniement général de l'interface.

Simple WhatsApp : une interface simplifiée

Le plus gros changement est incontestablement le passage de cinq à trois onglets. Jusqu'à présent, Snapchat était composé de cinq onglets principaux : un pour la Snap Map, un pour les chats privés, un pour l'appareil photo, un pour les Stories et un pour Spotlight, son concurrent de TikTok et Instagram Reels. La nouvelle interface ne compte plus que trois onglets. Le premier est réservé aux messages et aux Stories des amis, le deuxième donne accès à l'appareil photo, et le troisième, nommé "Pour vous", regroupe les vidéos plein écran provenant d'éditeurs et créateurs. La Snap Map est déménagée dans le premier onglet, la messagerie, et Spotlight dans "Pour Vous". L'appareil photo reste la vue par défaut à l'ouverture de l'application.

Mais l'objectif de cette refonte n'est pas seulement de simplifier l'application. En effet, l'entreprise tire la majeure partie de son chiffre d'affaires des publicités qu'elle diffuse autour des contenus générés par les éditeurs et créateurs. Or, l'onglet "Pour vous" résulte de la fusion entre Spotlight et le contenu de marques médiatiques comme The Wall Street Journal et le Daily Mail. De cette façon, les contenus sont davantage mis en avant afin d'inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur l'application.

La nouvelle interface sera déployée lentement, afin de prendre la température auprès des utilisateurs et être sûr qu'elle plaise bien à tout le monde.