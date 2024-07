Voici comment savoir si vous avez été bloqué sur Instagram

Vous ne voyez plus les publications d'une personne particulière dans votre flux Instagram ? Il se peut qu'elle ne poste rien depuis un moment, mais aussi qu'elle vous ait bloqué. Voici les signes à examiner pour le savoir.

Instagram vous permet de partager votre quotidien auprès de vos proches via des photos, des vidéos et des stories, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes avec qui partager vos passions. Mais comme tout réseau social, les relations humaines ont leurs bons et leurs mauvais côtés. Et comme dans la "vraie vie", vous pouvez vous retrouver en froid avec quelqu'un, pour mille et une raisons. Une situation qui se traduit généralement par un blocage.

Mais si un contact vous bloque sur Instagram, vous pourriez ne pas vous en rendre compte immédiatement. En effet, la plateforme ne vous avertit pas que vous avez été mis en indésirable. Mais si vous ne voyez plus les publications d'une personne particulière dans votre flux Instagram ou que celle-ci ne répond plus à vos messages en privé, il y a de fortes chances que vous soyez devenu indésirable ! Pour en avoir le cœur net, vous devez guetter ces signes qui ne trompent pas.

La première chose à vérifier, si vous vous souvenez du nom d'utilisateur de la personne, est de chercher son profil sur Instagram. Si celui-ci n'apparaît pas dans les résultats, c'est une première indication d'un éventuel blocage. Autre signe : si vous ne pouvez plus voir ses commentaires sous vos publications, ou si vos mentions et tags de cette personne ne fonctionnent plus.

Consultez également les anciens messages que vous avez échangés en privé avec elle. Même si elle vous bloque, votre correspondance ne disparaîtra pas pour autant et restera affichée dans la rubrique "Messages". Si vos derniers envois sont restés non lus, que sa photo de profil a disparu ou que la mention "Utilisateur introuvable" se trouve à la place de son nom, c'est mauvais signe...

Ces différentes indications ne sont pas des preuves définitives, car la personne en question peut également avoir désactivé son compte ou avoir modifié ses paramètres de confidentialité. Toutefois, si plusieurs des indices mentionnés ci-dessus apparaissent, il est probable que vous ayez été bloqué.

Pour en avoir bel et bien la certitude, vous pouvez utiliser un autre de vos comptes si vous en possédez un, ou passer par un ami commun pour accéder au profil de la personne. Si le profil apparaît et que vous pouvez voir les publications, cela confirme que votre compte principal a été bloqué. Si c'est le cas, sachez que vous n'avez plus aucun moyen de joindre votre interlocuteur sur le réseau social. Il ne vous reste qu'à passer par un autre canal ou à respecter son souhait et à ne plus le recontacter.