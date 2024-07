Ne suivez surtout pas ce conseil à la mode sur les réseaux sociaux - il est dangereux !

Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs vantent une mauvaise pratique pour l'été. Ne suivez surtout pas les conseils de ces pseudo-experts, sous peine de lourdes conséquences sur votre santé !

Les réseaux sociaux sont une véritable mine d'informations dans le domaine de la beauté et du bien-être. On peut y trouver des astuces de maquillage et de soin, des tests de produits et d'excellentes recommandations, tout en partageant sa passion avec une vaste communauté. Le problème, c'est que ces plateformes abritent également pas mal de désinformation, y compris sur des sujets de santé.

Vous avez peut-être vu passer, sur Instagram ou sur TikTok, les hashtags #antisunscreen, #nosunscreen ou #toxicsunscreen. Il s'agit d'une tendance promulguée par les influenceurs qui revient à chaque été et qui consiste à se passer totalement de crème solaire, quitte à attraper des coups de soleil. Selon ces pseudo-experts, dont la TikTokeuse américaine Shannon Fairweather est une des porte-paroles, ces produits seraient composés de substances chimiques dangereuses pour la santé, contiendraient des perturbateurs endocriniens et priveraient la peau de vitamine D.

Pire encore, ce seraient ces produits qui seraient responsables de la hausse des cas de cancers dans le monde et non l'exposition au soleil sans protection. Certains influenceurs, suivi par des dizaines de milliers d'abonnés, appellent également à éviter toutes crèmes avec un nom autre que "zinc", et refusent de mettre sur leur peau ce qu'ils ne mangeraient pas ou ne pourraient pas prononcer.

Ces conseils pourraient prêter à sourire, sauf qu'ils ont des conséquences bien réelles et nocives pour la santé. En France, le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023 d'après les chiffres du site e-cancer.fr. Chaque année, on dénombre dans le pays pas moins de 100 000 nouveaux cas. Or, l'exposition aux rayons UV est le facteur majeur d'apparition de ces cancers. A contrario, aucun scientifique n'a rapporté des cas de cancers dus à l'utilisation quotidienne de crème solaire. Les conseils des pseudo-experts des réseaux sociaux ne reposent sur absolument aucune étude.

L'application de crème solaire est recommandée partout dans le monde, quelle que soit la carnation de peau, afin de réduire les risques de cancers de la peau et de mélanome. Et pas la peine de s'inquiéter pour les carences de vitamine D que son utilisation pourrait entraîner ! Car si cette vitamine, synthétisée sous l'effet des UV, nous est effectivement indispensable, une exposition quotidienne de 10 à 15 minutes du visage et des bras suffit largement. Attention, rappelons toutefois qu'une crème solaire périmée ne doit pas être utilisée. Une fois qu'elle est ouverte, elle doit être utilisée pendant la saison et ne doit pas être ré-utilisée l'été suivant, ses effets diminuant avec le temps !