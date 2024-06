Drague en ligne : ce célèbre réseau social professionnel est devenu un véritable site de rencontres

Bien qu'il soit à l'origine destiné à des contacts purement professionnels, ce réseau social est de plus en plus utilisé pour développer des relations personnelles et intimes, au point de devenir un véritable site de rencontres.

Les temps sont durs pour Tinder, Bumble, Badoo et compagnie. En trois ans, Tinder, le géant des applis de rencontre, a vu une baisse d'environ 20 millions d'utilisateurs, tandis que le plus grand groupe du secteur, l'américain Match Group, a vu sa capitalisation boursière dégringoler de plus de 70 % depuis son pic de 2021. Lassitude du "swipe", déception amoureuse, sentiment de superficialité... Il semblerait que les plateformes aient besoin de se réinventer ! En attendant, les utilisateurs cherchent leur bonheur ailleurs. Et la réponse pourrait venir de là où on ne l'attend pas… LinkedIn !

La plateforme dédiée au réseautage professionnel est devenue incontournable, avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et, avec le temps, elle a fini par devenir un outil de drague comme un autre pour bien des internautes. Certains utilisateurs vont jusqu'à jurer qu'il s'agit du meilleur réseau social pour "cibler les meilleurs partis", comme le rapporte l'enquête de Welcome to the Jungle.

Il faut reconnaître que LinkedIn regorge de ressources pour favoriser et préparer des rencontres. Photos, diplômes, emplois, centres d'intérêt… Autant d'informations bien pratiques pour faire le premier pas et créer un lien avec un collègue ou un contact professionnel, que ne possèdent pas forcément les applis de rencontres classiques. Cela donne le sentiment que les profils sont authentiques et fiables – quand bien même les faux profils sont monnaie courante sur LinkedIn.

© andreyuu-123RF

De nombreux utilisateurs partent en quête de l'amour sur le réseau social professionnel. D'après une étude américaine menée en février dernier, 52 % d'entre eux ont utilisé ce moyen pour obtenir un rendez-vous galant, soit bien plus que les sites de rencontre classiques – 45 % seulement. En soi, ce n'est pas si étonnant que ça. De nombreux couples se forment sur le lieu de travail depuis des années. Passer par LinkedIn n'est donc qu'une simple évolution des rencontres classiques.

Mais, comme toujours, cette pratique peut vite devenir malaisante, car de nombreuses utilisatrices font face à des débordements. D'après une étude américaine, 91 % des utilisatrices américaines de LinkedIn ont déjà reçu des messages inappropriés ou des avances romantiques. 30 % d'entre elles reçoivent ces propositions inappropriées de façon mensuelle, et 25 % quotidiennement. Environ 43 % ont même signalé à plusieurs reprises des utilisateurs ayant essayé de les draguer.

Ces derniers utilisent l'excuse professionnelle, y compris quand les secteurs d'activités respectifs sont différents, pour ensuite dériver vers ce qui les intéresse vraiment. Certains n'hésitent pas à utiliser leur poste pour essayer d'instaurer une dynamique de pouvoir... Bref, cela peut vite dégénérer en harcèlement. Un phénomène qui conduit les femmes à réduire leur visibilité sur le réseau social. Plus de 74% des utilisatrices ayant déjà reçu des messages inappropriés sur LinkedIn en viennent à limiter leur activité sur la plateforme.