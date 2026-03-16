WhatsApp ajoute un mode invité pour discuter avec des personnes sans compte

WhatsApp innove avec une nouvelle fonction originale permettant de lancer des conversations avec des utilisateurs n'ayant pas de compte. Un mode pratique pour inviter des contacts pas encore conquis par l'appli.

Même si WhatsApp compte près de trois milliards d'utilisateurs mensuels – faisant d'elle l'une des applications de messagerie instantanée les plus populaires du monde –, de nombreuses personnes continuent d'utiliser d'autres plateformes. Une situation qui peut vite devenir gênante pour les adeptes de l'application développée par Meta, car ceux-ci ne peuvent pas engager de discussion avec les utilisateurs d'autres messageries. Pour régler le problème, la firme de Menlo Park a travaillé pendant plusieurs années pour rendre son application compatible avec Messenger, Telegram, iMessage ou encore Signal. Cependant, la solution n'avait pas encore été trouvée… jusqu'à présent.

Mode invité WhatsApp : une nouvelle façon de lancer des conversations

Comme l'ont repéré nos confrères de WABetainfo dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.25.22.13, il existe une nouvelle fonction très utile. Baptisée "Guest chats" ("discussion pour invités", en français), elle permet d'envoyer des liens d'invitation pour entamer des conversations avec des personnes qui ne possèdent pas de compte.

En pratique, l'utilisateur de WhatsApp peut générer un lien – soit en cliquant sur le bouton "Inviter un ami" soit en utilisant directement sa liste de contacts – qu'il va envoyer à son interlocuteur, par SMS, par mail ou via une autre application de messagerie. Le destinataire pourra ainsi cliquer sur le lien. Il aura la possibilité de télécharger WhatsApp ou d'ouvrir une page dans son navigateur qui lui permet de lancer la conversation en tant qu'invité.

© WABetainfo

Si la deuxième option est privilégiée, le destinataire pourra choisir un nom et utiliser la version Web de WhatsApp grâce à un identifiant unique qui sert à créer la clé de chiffrement. Comme les autres conversations réalisées dans l'application, les échanges dans le mode invité seront protégés par le chiffrement de bout en bout.

Pour rappel, il s'agit d'une technologie qui empêche les tiers (y compris Meta) de consulter et d'utiliser les messages échangés par les internautes. Attention cependant, il faut toujours faire preuve de prudence en utilisant cette nouvelle fonction. Si le lien permettant de créer une discussion est envoyé à une adresse mail qui est compromise, un pirate informatique pourrait engager la conversation. Il est donc primordial de s'assurer que l'interlocuteur est la bonne personne.

Une fois que la conversation est lancée, les utilisateurs pourront échanger, mais avec des fonctions limitées. En effet, les discussions pour invités ne sont pas compatibles avec les conversations de groupe, mais également avec le partage de médias, de documents, d'autocollants et de messages vocaux. À noter, les appels vocaux et vidéo ne sont pas non plus pris en charge et les conversations s'expirent au bout de 10 jours d'inactivité. En limitant les options, Meta espère donner un avant-goût des fonctions de WhatsApp… et ainsi inciter les non utilisateurs à télécharger l'application.