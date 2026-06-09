On peut enfin modifier les réponses rapides de Google Messages

Google déploie en ce moment une nouvelle fonction pour son appli Messages, qui permet non seulement de modifier les réponses rapides prêtes à l'emploi mais aussi de contrôler leur envoi effectif. De quoi éviter les erreurs et les gaffes !

Depuis des années, Google propose un système de réponses rapides dans son application Messages – comme dans Gmail, d'ailleurs. Le principe est simple : lorsque vous recevez un mail ou un message auquel vous souhaitez répondre rapidement, on vous propose directement des réponses prêtes à l'emploi avec une formule courte adaptée au contexte, comme "D'accord", "Merci", "OK" ou encore "Super, merci beaucoup !". Pour les envoyer, il suffit alors de cliquer sur la proposition. Mais si cette fonction est très utile, elle n'était pas vraiment optimisée jsuq'à présent.

En effet, si vous utilisez régulièrement l'application, vous avez sans doute remarqué qu'il n'est pas rare de cliquer accidentellement sur les propositions de Réponse rapide. Pour éviter d'envoyer des messages non voulus à vos destinataires, Google a travaillé sur une nouvelle option très pratique, baptisée Envoi en brouillon. Après une phase de test en mars dernier, elle est désormais en cours de déploiement auprès de tous les utilisateurs.

Réponses rapides de Google Messages : des brouillons avant l'envoi

Jusqu'à présent, appuyer sur l'une de ces suggestions l'envoyait immédiatement, ce qui pouvait provoquer des réponses qui "partent toutes seules", suite à un effleurement d'écran malheureux. Avec les nouvelles options, la réponse sélectionnée vient désormais se placer directement dans la zone de saisie. C'est ensuite à vous de décider de l'envoyer ou non en appuyant sur le bouton d'envoi. Vous pouvez même le modifier à votre guise – en y ajoutant des mots ou des émojis pour le rendre plus chaleureux et plus personnel, par exemple – avant de l'envoyer à votre destinataire.

Pour profiter de cette fonction, il vous suffit simplement de l'activer manuellement dans les paramètres de Google Messages, dans la catégorie Suggestions et actions, puis Suggestions. Vous avez alors le choix entre "Appuyez pour rédiger un message" ou "Appuyez pour envoyer". C'est bien évidemment le premier qu'il faut sélectionner pour modifier la réponse et contrôler son envoi. Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement dans la dernière version stable de Google Messages. Faites bien la mise à jour pour en profiter !