Exit WhatsApp, Telegram et compagnie : les agents d'État devront désormais utiliser la messagerie Tchap

À compter du 1er septembre, pour garantir la souveraineté numérique de la France, tous les agents des ministères devront abandonner WhatsApp, Telegram et consorts au profit de Tchap, une messagerie chiffrée développée par l'État.

La collecte de données s'est immiscée partout dans notre quotidien, au point de nourrir des inquiétudes bien fondées. À chaque utilisation d'une application, il faut consentir à accorder une confiance presque aveugle aux entreprises pour qu'elles n'abusent pas de ces précieuses ressources et garantissent leur protection. Dans un contexte où la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique majeur, les responsables politiques doivent redoubler de vigilance quant à ce qu'ils installent sur leur smartphone.

Justement, exit WhatsApp, Signal, Telegram et autres applications de discussion étrangères pour les agents publics ! Une circulaire destinée à tous les ministères d'État et envoyée le 25 juillet dernier demande à ce que soit, dès la rentrée, "déployé largement la messagerie instantanée Tchap […] afin d'assurer la sécurité des conversations et des informations partagées au travers de messageries instantanées". Il s'agit d'une application française de messagerie sécurisée déployée en 2019 par la Dinum, la direction interministérielle du Numérique, et qui propose un chiffrement de bout en bout, en plus de l'hébergement des données en France et d'une surveillance des pièces jointes par un antivirus. Pas mal non ? C'est français.

© DINIUM

Tchap : une messagerie instantanée souveraine et sécurisée

Décrite comme "une messagerie instantanée souveraine" chiffrée de bout en bout, Tchap est aujourd'hui utilisée par quelque 300 000 fonctionnaires pour leurs échanges professionnels. Désormais, "chaque ministre est responsable de la mise en œuvre de la présente circulaire au sein de son ministère et de la sensibilisation de ses équipes aux enjeux de la sécurité des communications". Tout devra être prêt à compter du 1ᵉʳ septembre prochain.

Cette directive remplace celle envoyée par Élisabeth Borne fin 2023, qui demandait aux ministres, aux secrétaires d'État, aux directeurs de cabinet et aux membres des cabinets de migrer vers l'application Olvid, elle aussi made in France et qui se présente comme "la messagerie instantanée la plus sûre du monde" (voir notre article). Celle-ci peut cependant continuer d'être utilisée par les cabinets ministériels qui l'avaient déjà déployée car elle "répond également aux objectifs de sécurité susmentionnés", mais ils devront privilégier Tchap dès qu'il s'agit d'échanges entre administrations de l'État.

Cette annonce intervient dans un contexte où la question de la souveraineté numérique nationale revêt une importance cruciale. Rappelons que Telegram a été développé par des expatriés russes et que son siège est aujourd'hui situé à Dubaï – son PDG a d'ailleurs été arrêté il y a plusieurs mois par les autorités françaises. Idem pour WhatsApp, dont la société mère Meta est connue pour être accro au suivi des données à des fins publicitaires et qui est soumis à la loi FISA, qui autorise les autorités américaines à accéder aux données des serveurs. L'annonce a cependant un petit côté ironique, étant donné que le Gouvernement cherche à affaiblir le chiffrement des messageries, et donc la confidentialité des conversations…