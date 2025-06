Mauvaise nouvelle pour utilisateurs de WhatsApp : la publicité arrive dans l'appli !

Ce n'était qu'une question de temps : comme d'autres, WhatsApp ne cède à son tour aux sirènes de la publicité ! En parallèle, l'application accueille des abonnements payants pour les chaînes et du sponsoring pour les marques.

C'est une page qui se tourne pour WhatsApp, la populaire messagerie instantanée qui regroupe plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde ! Si le groupe Meta, propriétaire de l'application, propose déjà une large offre publicitaire sur Instagram et Facebook – rendue possible par un pillage minutieux des données des utilisateurs –, la publicité avait jusqu'ici épargné la plateforme. Mais l'entreprise a finalement cédé à l'appât du gain. Ainsi, elle a profité de l'annonce d'une série de nouveautés dans WhatsApp, par le biais d'un billet de blog, pour introduire les publicités dans la messagerie instantanée. N'oubliez pas : si c'est gratuit, c'est vous le produit !

© Meta

WhatsApp : publicité, abonnements payants et chaînes sponsorisées

Le ciblage publicitaire reposera sur des critères limités, à savoir la localisation, la langue du terminal, les interactions avec les publicités présentées et les abonnements aux chaînes. En revanche, les contenus des messages, les appels et la liste de contacts ne seront ni consultés ni utilisés à des fins publicitaires.

Évidemment, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'attendait à quelques grincements de dents. Aussi, elle a décidé de cantonner les annonces à la section Actu de l'application, qui regroupe les statuts et les chaînes suivies par les utilisateurs. Elles apparaîtront entre deux Statuts, un peu comme ce qui se fait actuellement avec les stories d'Instagram, sous la forme de visuels affichés en plein écran diffusés par les marques, comprenant parfois un bouton pour entrer en contact avec ces dernières. A priori, il ne devrait donc pas y avoir de publicités dans le fil des discussions. Du moins, pour l'instant.

© Meta

Le déploiement des réclames se fera de manière progressive. Nikila Srinivasan, vice-présidente chargée de la section business messaging chez WhatsApp, assure que l'introduction de la publicité au sein de WhatsApp sera tellement discrète, que les utilisateurs "ne se rendront même pas compte de leur arrivée au sein de l'application". On demande à voir...

En parallèle, WhatsApp lance des abonnements payants pour les créateurs de chaînes, afin qu'ils puissent proposer des contenus exclusifs à leurs abonnés – comme sur X, YouTube et Twitch –, ainsi que les chaînes sponsorisées. En effet, une section "Chaînes mises en avant" va faire son apparition, avec une sorte d'annuaire promouvant certains créateurs et recommandant des abonnements susceptibles d'intéresser les utilisateurs. De quoi développer un peu plus ses sources de revenus.