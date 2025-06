Les scientifiques alertent : il ne faut surtout pas faire ça quand on met de la crème solaire

Tout le monde le sait, il faut protéger sa peau du soleil, surtout en été. Mais il ne suffit pas de passer de la crème solaire : une étude du CNRS montre sa protection est réduite par une pratique courante et anodine.

La règle est désormais bien ancrée dans les mœurs : dès que le soleil darde ses rayons, il faut protéger sa peau pour éviter les brûlures et limiter les risques de mélanome. Et quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas se couvrir d'un tissu, il faut absolument s'enduire de crème solaire, avec un indice de protection adapté, en limitant au maximum l'exposition directe durant heures les plus dures, en début d'après-midi. Des règles à suivre à la lettre, surtout en été, que l'on soit à la mer, au bord de la piscine, en terrasse ou en pleine nature.

Hélas, même en croyant bien faire, un geste en apparence anodin peut ruiner tous ces efforts. Il ne s'agit pas d'un oubli, ni d'un produit de mauvaise qualité, mais d'une habitude de plus en plus courante et rarement remise en question.

C'est une équipe de chercheurs du CNRS et de l'Université de Montpellier qui a mis le doigt sur ce phénomène. En analysant des échantillons de peau humaine dans leur laboratoire, ils ont découvert que certaines associations de produits appliqués ensemble avaient un effet inattendu : elles diminuaient nettement la protection contre les rayons UV. Ces résultats, publiés dans la revue Parasites & Vectors, ont de quoi surprendre tant ils vont à rebours de l'intuition.

Car ce qui pose problème, ce n'est pas la crème solaire elle-même, mais un produit que l'on ajoute juste après : le répulsif anti-moustique. Certes, ce produit est bien recommandé par les autorités de santé dans de nombreuses régions du monde, en particulier avec la progression du moustique-tigre. Utilisé seul, il protège contre les piqûres. Mais mélangé à la crème solaire, il affaiblit son efficacité. L'étude montre que certains composants, comme l'IR3535, interfèrent avec les filtres anti-UV, les empêchant d'adhérer correctement à la peau.

Pour les scientifiques, la parade est simple, mais peu connue : il faut d'abord appliquer la crème solaire, attendre au moins vingt minutes, puis seulement se munir du répulsif. Cela laisse aux filtres le temps de s'installer à la surface de la peau et de former une couche homogène.

Quant aux produits dits "combinés", censés tout faire à la fois, leur efficacité reste encore incertaine. Des tests sont en cours, mais les résultats ne permettent pas de conclure à une vraie fiabilité. Ce que l'étude révèle surtout, c'est l'importance de mieux comprendre les effets croisés des produits que nous utilisons au quotidien. La précipitation, même animée des meilleures intentions, peut faire plus de mal que de bien.