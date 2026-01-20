La version Web de WhatsApp va bientôt gérer les appels audio et vidéo

Vous utilisez la version Web de WhatsApp ? Une nouvelle fonction devrait bientôt vous permettre de passer des appels audio et vidéo depuis n'importe quel navigateur Web, sur PC ou Mac. Il était temps !

Si la majorité des utilisateurs WhatsApp se contentent d'exploiter l'appli sur leur smartphone Android ou iOS, ceux qui l'utilisent sur ordinateur peuvent parfois avoir l'impression d'être laissés sur la touche. Par exemple, s'il est tout à fait possible de passer des appels audio et vidéo directement depuis un ordinateur, avec une webcam et un micro, il faut cependant obligatoirement passer par l'appli de WhatsApp pour Windows ou macOS (voir notre guide pratique). Et tant pis pour les autres ! Mais cela devrait bientôt être beaucoup plus simple !

En avril dernier, WABetaInfo découvrait que Meta travaillait sur l'arrivée des appels audio et vidéo au sein des navigateur Web pour remédier à cette lacune. Le temps se fait long, mais le site spécialisé donne des nouvelles de cette nouveauté, qui avance lentement, mais sûrement, et serait à un stade de développement assez avancé. Ce n'est pas trop tôt !

WhatsApp : les appels arrivent sur les navigateurs Web

WhatsApp Web est depuis longtemps maintenant le seul client WhatsApp à être privé de nombreuses fonctions présentes sur les autres versions. C'est même particulièrement le cas concernant les appels. En effet, pour l'instant, WhatsApp Web ne permet que d'échanger des messages textuels et de partager des contenus multimédias. Bref, c'est vraiment le service minimum. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne !

© WABetaInfo

Dans la dernière version bêta de WhatsApp Web, l'interface accueille un bouton permettant d'accéder à un menu déroulant pour choisir son type d'appel. audio ou vidéo. Cela signifie qu'il sera bientôt possible d'appeler via WhatsApp directement depuis Chrome, Edge, Firefox et Safari – concernant les iPad, Meta a déployé en mai dernier une application officielle (voir notre article). La fonction devrait tout de même avoir quelques limites, qui seront sûrement les mêmes que l'application mobile et bureau, à savoir un maximum de 32 participants. Comme elle, la version Web de la messagerie instantanée aura droit à une fonction pour générer un lien d'appel à partager. Les participants qui recevront ce lien n'auront qu'à cliquer sur celui-ci pour rejoindre l'appel, en choisissant de le faire via un appel audio uniquement, ou en vidéo.

L'entreprise prévoit également d'intégrer une fonction pour planifier un appel depuis une conversation individuelle ou groupée. Elle permettra de créer un événement partagé avec les autres participants, qui pourront rejoindre l'appel audio ou vidéo à l'heure prévue. Pour le moment, toutes ces nouveautés sont encore en développement, il faudra donc patienter encore quelques semaines au moins avant de pouvoir en profiter.

En permettant à chacun de passer des appels directement depuis l'application Web, WhatsApp va pouvoir améliorer nettement la qualité des appels en vision. En effet, il sera possible d'utiliser une webcam et un micro. De cette manière, WhatsApp s'aligne sur la simplicité d'utilisation et l'accessibilité de solutions comme Google Meet ou Microsoft Teams, conçues pour un usage plus professionnel. Voilà qui devrait lui permettre de combler son retard !