WhatsApp débarque enfin sur iPad : il était temps !

Après des années de rumeurs, de versions détournées et de frustration chez les utilisateurs, WhatsApp lance enfin une version officielle et optimisée pour iPad. Une arrivée tardive qui interroge autant qu'elle soulage.

Pendant des années, les utilisateurs d'iPad ont dû se contenter de bricolages pour utiliser WhatsApp sur leur tablette. Il fallait passer par la version Web ou une application iPhone mal adaptée au grand écran. Une situation absurde pour une messagerie comptant plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde. Mardi 27 mai 2025, après un long feuilleton ponctué de fuites et de bêta-tests, Meta a enfin officialisé la version iPad de WhatsApp. Il aura donc fallu six ans depuis les premières traces de développement repérées en 2019.

L'application désormais disponible sur l'App Store reprend l'essentiel des fonctions déjà présentes sur iPhone (iOS) et sur Mac (macOS) : messages chiffrés de bout en bout, appels vocaux et vidéo, messages éphémères, transfert de fichiers, mais aussi l'intelligence artificielle maison de Meta. L'interface tire parti de l'écran élargi de l'iPad avec une présentation en deux colonnes et une compatibilité complète avec les outils multitâches d'iPadOS. Il est ainsi possible de conserver une conversation visible pendant qu'on travaille sur un document ou qu'on regarde une vidéo.

WhatsApp sur iPad : une intégration attendue, mais tardive

Pourquoi avoir attendu si longtemps ? La question reste en suspens. Meta n'a jamais justifié clairement ce retard, malgré une demande constante des utilisateurs. Le groupe semble avoir privilégié d'autres plateformes, notamment les versions desktop et Web, avant de revenir à l'iPad. Ce lancement coïncide toutefois avec les 15 ans de la tablette d'Apple, une occasion symbolique pour une annonce qui se veut historique.

Côté fonctionnement, la version iPad requiert au minimum iOS 15 et une connexion initiale via un QR code scanné depuis un iPhone. Une fois synchronisée, l'application fonctionne de manière autonome. Aucun bug majeur n'a été signalé à ce jour. Meta a visiblement pris le temps de peaufiner son produit, sans doute pour éviter le bad buzz d'un lancement précipité.

Reste un grand absent : Instagram. Autre propriété de Meta, l'application de partage de photos et vidéos n'existe toujours pas en version iPad native. Les utilisateurs en réclament l'adaptation depuis des années, sans réponse satisfaisante. L'arrivée de WhatsApp sur tablette pourrait relancer la pression. Meta, en retard sur ce terrain, joue désormais une partie de rattrapage.