WhatsApp permettra bientôt d'envoyer des vocaux plus facilement

Vous aimez envoyer des messages vocaux avec WhatsApp ? La messagerie instantanée intègrera bientôt une nouvelle façon d'en envoyer, sans avoir à maintenir votre doigt appuyé ou à balayer l'écran vers le haut.

Les messages vocaux se sont énormément démocratisés depuis leur arrivée sur les messageries instantanées comme WhatsApp ou Messenger (voir notre article). Aujourd'hui, dans les échanges, aux côtés des traditionnels messages écrits, on croise de plus en plus d'extraits audio, reconnaissables à leur bouton de lecture et à une petite onde sonore représentant la voix. C'est une solution très pratique pour raconter une histoire ou partager un long message sans avoir à pianoter sur son clavier : on peut ainsi parler librement, faire autre chose en même temps, et transmettre émotions et nuances de manière plus naturelle, sans craindre les fautes de frappe ou les malentendus. Ce système va bientôt connaître un important changement.

WhatsApp : une nouvelle façon d'envoyer des vocaux

La technique la plus couramment utilisée pour envoyer un message vocal consiste à maintenir son doigt appuyé sur l'icône du micro durant tout le temps de l'enregistrement, même s'il est aussi possible de verrouiller l'enregistrement, en appuyant sur l'icône du microphone et en le balayant vers le haut (voir notre guide pratique). Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! Meta, la maison-mère de la messagerie instantanée, travaille sur la fusion de ces deux techniques, comme l'a découvert le site spécialisé WABetaInfo dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour iOS 25.13.10.70. En clair, il n'y aura plus qu'à appuyer brièvement sur l'icône du microphone pour démarrer l'enregistrement du message vocal.

© WABetaInfo

Avec cette nouveauté, les utilisateurs peuvent lancer un enregistrement vocal d'un simple toucher. Le verrouillage s'active automatiquement dès que l'utilisateur appuie sur le bouton du microphone. Ainsi, plus besoin de maintenir le bouton enfoncé pendant l'enregistrement, ni de balayer vers le haut pour activer le verrouillage. Voilà qui rend le processus bien plus rapide, même si cela demandera certainement un petit temps d'adaptation.

Pour l'instant, cette nouvelle fonction n'est disponible que pour certains utilisateurs iOS qui ont installé la version bêta de WhatsApp via Testflight. On ne sait donc pas quand elle sera disponible auprès du grand public.