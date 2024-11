Vous pourrez bientôt envoyer plus facilement plusieurs photos sur WhatsApp

WhatsApp va améliorer le partage d'images dans une prochaine version. L'appli va ainsi se doter d'un nouveau raccourci, et, surtout, simplifier les différentes étapes nécessaires pour envoyer plusieurs photos..

WhatsApp travaille activement sur la gestion des images au sein de l'application. Ainsi, la messagerie instantanée est en train de développer plusieurs fonctions prometteuses, comme la génération de photo de soi par IA, l'analyse et la retouche d'image grâce à l'intelligence artificielle, ou encore une fonction de recherche d'images inversée sur le Web afin de déterminer en un clin d'œil l'origine et la véracité d'une image reçue (voir notre article). Cette fois, Meta s'attaque à l'envoi de photos.

En effet, actuellement, pour pouvoir envoyer plusieurs images via la messagerie instantanée, il faut accéder à un menu où plusieurs options sont proposées, telles que "Appareil photo", "Galerie", "Document" ou "Localisation", ou encore passer par l'appareil photo. Bref, cela demande quelques manipulations. Mais, bientôt, cela devrait être beaucoup plus simple ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.23.11 de l'application sur Android, un raccourci vers la galerie directement dans la barre de discussion. De plus, la sélection multiple d'images sera beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est actuellement !

© WABetaInfo

Envoi d'images sur WhatsApp : un nouveau raccourci et une interface revue

Cette nouvelle galerie sera accessible directement depuis la barre de conversation via un bouton dédié, réduisant ainsi les étapes nécessaires pour partager des médias dans les discussions. Autre avantage : ce nouveau système permet de sélectionner plusieurs images ou vidéos simultanément dès l'ouverture. Grâce à une nouvelle interface fortement inspirée de celle de l'application sur iOS, il sera possible de sélectionner plusieurs images ou vidéos en une seule fois, avec la possibilité de joindre une légende unique pour tout le lot envoyé directement depuis la barre de discussion. L'interface permettra aussi de sélectionner la résolution HD pour les images, offrant ainsi la possibilité d'envoyer des fichiers de meilleure qualité d'une simple pression de doigt, sans avoir là encore à réaliser le processus de façon individuelle.

Le processus d'édition d'images a également le droit à quelques changements. Jusqu'à présent, les utilisateurs qui souhaitaient envoyer une image devaient d'abord passer par l'éditeur, mais ce passage ne sera plus obligatoire. Désormais, cette étape sera facultative et il y aura bien un bouton permettant d'accéder aux différents outils. De quoi là encore simplifier le processus d'envoi. Enfin, les images multiples partagées dans une conversation sont à présent automatiquement regroupées au sein d'une seule bulle, et cela même si seules deux images ont été envoyées ensemble. Il fallait auparavant au moins quatre photos ou vidéos partagées simultanément pour que celles-ci soient regroupées dans la même bulle de message. Aucune date de déploiement n'a pour l'instant été indiquée, il faudra donc patienter encore un moment avant de pouvoir profiter de ces nouveautés.