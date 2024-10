WhatsApp ajoute de nouvelles interactions pour ses statuts

WhatsApp ajoute de nouvelles options à ses statuts pour les rendre plus attractifs et interactifs. Vous pouvez maintenant laisser des J'aime et réaliser des mentions privées, comme sur Facebook et Instagram.

Meta continue d'améliorer sa messagerie instantanée WhatsApp en ajoutant régulièrement de nouvelles fonctions. Cette fois, c'est du côté des statuts que se tourne l'attention de l'entreprise de Mark Mark Zuckerberg. Pour rappel, il s'agit d'une fonction qui permet de partager des photos, des vidéos, des GIF, des messages vocaux, des liens ou du texte avec ses contacts WhatsApp pendant 24 heures, après quoi le contenu disparaît, un peu comme les stories d'Instagram ou les snaps de Snapchat. Bien évidemment, comme les conversations, le statut, accessible via l'onglet du même nom, est protégé par un chiffrement de bout en bout.

Meta est bien décidé à rendre l'option plus populaire auprès de ses utilisateurs. Pour cela, la firme a décidé de la rendre plus attrayante grâce à quelques améliorations, afin que tout le monde puisse "répandre de l'amour" et "toucher les personnes qui comptent le plus" avec les statuts WhatsApp. Ainsi, comme elle l'annonce dans son billet de blog, elle déploie deux nouvelles fonctions qui ont déjà fait leurs preuves sur Facebook et Instagram : les J'aime et les mentions privées.

© Meta

Statuts WhatsApp : deux nouvelles options d'interaction

Il est maintenant possible d'envoyer un "J'aime" sur un statut WhatsApp, comme ce que propose Instagram pour ses stories. Il suffit de cliquer sur le cœur vert pour que la personne soit notifiée dans la liste de celles et ceux qui ont vu son statut. Notons que le "J'aime" n'est pas visible par les autres utilisateurs.

Les mentions privées, quant à elle, permettent de mentionner discrètement un autre utilisateur, comme sur Facebook et Instagram. La personne concernée sera alors informée en privé sans que la mention n'apparaisse dans le statut, et elle pourra le partager facilement.

Ces fonctions sont en cours de déploiement et seront bientôt disponibles dans le monde entier. Meta annonce d'ores et déjà que, au cours des prochains mois, WhatsApp aura le droit à de nouvelles fonctions pour l'onglet Statut et pour l'onglet Actus.