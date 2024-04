WhatsApp, voici comment lire les messages supprimés

Même si un message a été supprimé, tout n'est pas perdu : voici comment lire les chats et les messages supprimés sur l'application Meta, étape par étape.

Depuis 2017, l'application de messagerie la plus utilisée dans le monde a introduit la fonctionnalité permettant de supprimer les messages reçus ou envoyés. Pour supprimer un message, il suffit de rester appuyé sur la bulle de message, ce qui active un menu permettant de supprimer le texte, pour soi-même ou même pour le destinataire. Cependant, parfois les messages sont supprimés par erreur, ou on cherche quelque chose dans la multitude de chats sur notre WhatsApp sans réaliser que nous l'avons peut-être supprimé par erreur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs méthodes pour lire les conversations supprimées.

La première méthode fonctionne pour pouvoir lire les messages supprimés par la personne qui vous les a envoyés. En effet, avec Android, à partir de la version 11, il est possible de récupérer en très peu d'étapes les messages supprimés. Pour ce faire, vous devez accéder aux "Paramètres" de l'appareil, faire défiler et sélectionner "Notifications", choisir "Historique des notifications", puis toucher l'option pour activer l'interrupteur et activer l'option. Une fois l'historique des notifications activé, à partir de ce moment, il sera possible de voir les alertes des messages WhatsApp même s'ils ont été supprimés. Si bien que si votre correspondant vous envoie un message et le supprime immédiatement après, vous pourrez toujours le lire en allant dans vos notifications.

La deuxième méthode est plus intéressante si c'est vous qui avez supprimé des messages par erreur. Elle consiste à effectuer régulièrement une sauvegarde des données et, lorsque vous en aurez besoin, à restaurer vos chats à partir d'une sauvegarde précédente. Activez la sauvegarde dans vos paramètres. Puis lorsque vous voudrez récupérer vos chats effacés par erreur, vous devrez désinstaller complètement l'application de l'appareil et vous reconnecter avec le processus d'inscription, puis aller dans Paramètres de WhatsApp > Chats > Sauvegarde des chats et rechercher une sauvegarde précédente contenant les messages supprimés. Cependant, cette méthode peut être laborieuse car elle nécessite la désinstallation de l'application et une nouvelle authentification pour exécuter la sauvegarde.

Pour lire les messages supprimés de WhatsApp sur Android, il est également possible d'utiliser des applications tierces, mais il est toujours important de procéder avec prudence lors de l'utilisation de ces outils, car ils comportent des risques tels que le vol de données, les logiciels malveillants et l'accès non autorisé à l'appareil. De plus, tous les outils de récupération ne sont pas efficaces et certains pourraient même causer la perte permanente de données. Une des applications sûres s'appelle Get Deleted Messages, disponible sur Play Store en version gratuite ou payante (3,99 euros). Une fois inscrit et les permissions accordées à l'application, celle-ci montre une simple liste des messages WhatsApp supprimés.