Nintendo Music : une appli de streaming de musique pour les fans de jeux vidéo

À la surprise générale, Nintendo vient de lancer son propre service de streaming musical avec une appli dédiée pour iPhone et Android. Sa particularité ? Il est entièrement dédié aux musiques de ses jeux vidéo.

Depuis des années, les amateurs de jeux vidéo se délectent non seulement des aventures proposées par Nintendo, mais aussi de leurs musiques envoûtantes. Les bandes sonores de Super Mario, The Legend of Zelda, ou encore Animal Crossing sont devenues cultes. Pourtant, jusqu'à récemment, écouter ces mélodies en dehors des jeux restait compliqué. En effet, Nintendo se montrait réticent à diffuser sa musique sur les plateformes de streaming populaires comme Spotify ou Apple Music. Cependant, cette époque semble révolue : la célèbre firme japonaise a lancé une application dédiée, baptisée Nintendo Music, à destination de ses abonnés Nintendo Switch Online.

Nintendo Music : une petite révolution pour les fans de jeux vidéo

Disponible en cette fin octobre 2024, Nintendo Music est une petite révolution dans l'univers du jeu vidéo. Contrairement aux autres constructeurs qui avaient déjà investi dans la vente de musique de jeux vidéo via des albums ou des vinyles, Nintendo résistait, forçant les fans à se tourner vers des vidéos YouTube pour écouter leurs musiques préférées. Ce lancement marque donc un virage significatif pour l'entreprise.

L'application, accessible sur iPhone et Android, est réservée aux abonnés du service Nintendo Switch Online, et propose un essai gratuit de sept jours pour les curieux. Une fois l'application téléchargée, les utilisateurs peuvent plonger dans l'univers musical des jeux Nintendo. Ils retrouveront des bandes originales complètes de grands classiques comme Pokémon Écarlate/Violet, Metroid Prime, et bien sûr les incontournables comme le thème principal de la boutique Wii.

Nintendo Music : une appli pensée pour les joueurs

Ce qui distingue Nintendo Music des autres plateformes de streaming, c'est son souci du détail. L'application ne se contente pas de proposer des albums entiers à écouter. Elle va plus loin en classant la musique selon des critères originaux qui parleront aux joueurs. Par exemple, les morceaux sont organisés par personnages, comme Yoshi ou Kéké Laglisse, mais aussi par moment de jeu. Vous pouvez choisir d'écouter les musiques de combats, celles des donjons, ou même les fameuses chansons à l'ocarina de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Une manière immersive de revivre ses aventures préférées, musique à l'appui.

Autre fonction innovante : la protection anti-spoil. Dans un souci de préserver le plaisir de jeu, Nintendo a ajouté une option permettant de masquer les bandes sonores des jeux non terminés. Cela évite ainsi que des musiques de scènes importantes n'apparaissent dans les playlists, préservant ainsi la surprise pour les joueurs encore plongés dans une partie.

Enfin, un clin d'œil amusant aux fans : la possibilité d'étendre certains morceaux jusqu'à 60 minutes. Cette option ravira les habitués des vidéos YouTube proposant des versions " extended " de leurs titres favoris. Ainsi, vous pouvez désormais vous plonger dans l'ambiance répétitive et envoûtante d'un thème tout au long de la journée, que ce soit pour vous concentrer ou vous détendre.

Pour l'heure, l'appli Nintendo Music ne propose que les musiques de 23 jeux, Nintendo précisant que de nouveaux titres seront ajoutés progressivement.

Animal Crossing: New Horizons

Chaînes Wii

Donkey Kong Country

Dr. Mario

Fire Emblem: The Blazing Blade

Kirby Star Allies

Kirby's Dream Buffer

Lylat Wars

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid

Metroid (Famicom Disk System)

Metroid Prime

Nintendogs

Pikmin 4

Pokémon Écarlate et Violet

Splatoon 3

Super Mario Bros

Super Mario Galaxy

Super Mario Odyssey

Super Mario World 2: Yoshi's Island

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Tomodachi Collection

Nintendo Music : quel avenir pour les playlists de fans ?

Le lancement de Nintendo Music pose cependant une question : qu'adviendra-t-il des fameuses playlists créées par les fans sur des plateformes comme YouTube ? Pendant longtemps, ces compilations étaient le seul moyen d'écouter des morceaux des jeux Nintendo en dehors de leur console. Si l'application officielle propose une expérience plus riche et personnalisée, certains regretteront peut-être la créativité et l'humour de ces compilations faites maison, à l'image des playlists No thoughts, head empty mettant en scène Yoshi sur fond de bossa nova.

Pourtant, il est probable que l'application officielle de Nintendo prenne progressivement le dessus, avec ses fonctionns pointues et la possibilité d'écouter ses morceaux préférés à tout moment. Et même si certaines franchises ou morceaux secondaires manquent encore à l'appel, cette première version de Nintendo Music semble déjà répondre aux attentes des amateurs de jeux vidéo et de musique. De quoi faire patienter les fans en attendant les prochaines annonces, comme la tant attendue Nintendo Switch 2.