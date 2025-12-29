Finis les noms douteux : Gmail va enfin permettre de changer d'adresse mail

Vous traînez une vieille adresse mail pour le moins douteuse mais vous n'avez pas envie de créer un nouveau compte et de faire toutes les démarches pour la changer partout ? Gmail va enfin vous permettre de la modifier en un clic.

Le choix de son adresse mail est un élément décisif, la porte d'entrée de son identité numérique. Mais personne n'est à l'abri des erreurs de jeunesse, et on a vite fait de se retrouver avec une adresse douteuse. Et bonne chance alors pour assumer son "princessedesloups" auprès d'un potentiel recruteur ou sur son CV !

Or, depuis son lancement, Gmail ne permet pas de changer le nom de son adresse mail – celui juste avant le "@gmail.com". La seule solution, en cas de regret, est de créer un nouveau compte et d'importer manuellement tous ses mails, contacts et services associés. Bref, c'était une véritable prise de tête. La seule marge de manœuvre réside dans la modification du nom d'affichage – c'est-à-dire le nom qui apparaît avant l'adresse dans les mails. Mais ça, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Pour la première fois, Google va permettre de modifier son adresse Gmail sans devoir créer un nouveau compte, comme le rapporte 9to5google. Un changement qui s'accompagne toutefois d'une série de restrictions, afin de limiter les abus.

Adresse Gmail : la fin des noms embarrassants

La nouveauté repose sur une modification du fonctionnement du compte Google : l'utilisateur va pouvoir choisir une nouvelle adresse Gmail, qui va devenir son identifiant principal pour se connecter à tous les services Google, comme Gmail, YouTube, Drive ou Maps. L'ancienne adresse ne sera pas supprimée, mais elle deviendra un alias permanent associé au compte. Cela signifie que des courriels envoyés à l'ancienne adresse vont continuer d'arriver dans la même boîte de réception, et qu'il sera toujours possible de s'en servir pour se connecter si nécessaire.

Actuellement, l'adresse mail est non modifiable © CCM

Google a toutefois intégré des garde-fous pour éviter les abus ou une multiplication incontrôlée des identités. Ainsi, le géant de la tech a imposé un nombre limité de trois changements au cours de l'existence du compte. Cela donne donc un maximum de quatre adresses possibles pour un même compte au cours de son existence.

De plus, une fois que l'utilisateur aura changé son adresse Gmail, il ne pourra pas la modifier de nouveau pendant 12 mois. Enfin, l'ancienne adresse, devenue un alias, ne pourra pas être réattribuée à un autre utilisateur : elle restera liée au compte original, ce qui évitera les risques de confusion ou d'usurpation.

Pour l'instant, cette nouveauté est présentée uniquement sur la page de support en hindi. Elle est en cours de déploiement et n'est donc pas encore visible chez tous les utilisateurs. Pour ceux chez qui elle l'est, elle apparaît dans les paramètres du compte Google sous la section "Mon Compte".